Bildungsministerin bittet Schüler um Hilfe bei Corona-Regeln

Potsdam. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat die Schüler vor dem Start des regulären Schulbetriebs in der Corona-Pandemie um die Einhaltung von Schutzregeln gebeten. "Wir alle müssen unser Verhalten kontrollieren - und das gilt natürlich auch für die Jüngeren", sagte Ernst am Donnerstag in Potsdam. "Wir appellieren auch daran, sich wirklich an Abstandsregeln zu halten."

Ernst verteidigte die geplante Maskenpflicht auf Gängen und in Treppenhäusern der Schulgebäude. So sollte ein Beitrag dazu geleistet werden, um Infektionen gering zu halten, damit möglichst wenig Schulen oder Klassen geschlossen werden müssten. Der Mund-Nasen-Schutz muss nicht in Klassenzimmern und auf dem Schulhof getragen werden.