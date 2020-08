Berlin. Am Donnerstagmorgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) nach Berlin-Tempelhof ausgerückt. Die polizeilichen Maßnahmen in einer Wohnung in der Dudenstraße dauern nach Angaben einer Polizeisprecherin weiter an. Zunächst berichtete die "B.Z" von dem Einsatz. Die Hintergründe sind noch unklar.

( dpa )