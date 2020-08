Corona-Pandemie Maskenpflicht in Zügen: Auf Kontrollfahrt im Regionalexpress

Berlin. „Und noch ein Hinweis: Denken Sie bitte an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.“ So schallt die Durchsage durch den Regionalexpress RE5 nach Rostock. Andreas Kempcke ist dafür im Einsatz, sollte sich ein Fahrgast doch nicht daran halten. Kempcke ist Mitarbeiter im Präventionsteam der DB-Sicherheit der Deutschen Bahn, gemeinsam mit einem Kollegen und drei Bundespolizisten begleitet er am Mittwochmorgen das Zugpersonal im RE.