Nach Banküberfall: Berliner Polizei prüft Clan-Zusammenhang

Das dunkle Auto wurde am Breitunger Weg an einer Kleingartenanlage angezündet und brannte im Inneren vollständig aus.

Nach dem Banküberfall am Bundesplatz flohen die Täter mit einem Audi. Der brannte in der Nacht in Britz aus.

Berlin. Ein lauter Knall riss Anwohner des Breitunger Wegs in Britz in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.25 Uhr aus dem Schlaf. Als sie den brennenden Audi A6 in der Kleingartenkolonie sahen, riefen sie die Feuerwehr. Als die eintraf, stand der Innenraum des PS-starken Autos vollständig in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den Fluchtwagen der Räuber handelt, die am Dienstag versuchten, eine Bank in Wilmersdorf auszurauben. Am Wagen seien gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen.

Mindestens vier maskierte Täter wollten, wie berichtet, am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in eine Filiale der Berliner Volksbank am Bundesplatz eindringen. Dazu fuhren sie zunächst mit einem VW gegen eine Fensterscheibe auf der Hofseite des Gebäudes. Dann wurden sie allerdings von Sicherheitsmitarbeitern aufgehalten. Es fielen Schüsse, wodurch ein Wachmann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Die Feuerwehr brachte ihn später ins Krankenhaus. Am Mittwoch hieß es von der Polizei, dass der Wachmann vermutlich auch geschossen habe. Nachdem die gescheiterten Bankräuber den VW angezündet hatten, um Spuren zu verwischen, flohen sie zu Fuß zur Stadtautobahn A100. Dort stiegen sie in ein zweites Fahrzeug – vermutlich den später ausgebrannten Audi – und flohen in Richtung Norden.

Die Polizei suchte am Mittwoch auf der A100 nach Spuren. Dazu wurde am Mittag gegen 11.45 Uhr zunächst der Abschnitt zwischen Wex- und Detmolder Straße, dann der zwischen Detmolder Straße und Hohenzollerndamm und schließlich der zwischen Wexstraße und Innsbrucker Platz gesperrt. Dabei kam es immer wieder zu langen Staus. Laut Deutscher Presseagentur waren die Ermittler entlang der Autobahn mit Personenspürhunden unterwegs. Gegen 13.40 Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter, dass die A100 wieder freigegeben wurde.

Täter nutzten auch bei anderen Überfällen einen Audi

Ein dunkler Audi diente bereits bei zwei ähnlichen Taten als Fluchtwagen. Bei einem Überfall auf einen Geldboten vor derselben Volksbank-Filiale am Bundesplatz am 16. Juni sowie bei einem missglückten Raub in der Postbank an der Hasenheide in Kreuzberg am vergangenen Freitag. Ob es sich in allen drei Fällen um dasselbe Fahrzeug handelte, wird laut einer Polizeisprecherin nun geprüft. „Aus Erfahrung solcher Taten, ist es häufig so, dass Täter hochmotorisierte und dunkle Fahrzeuge nutzen“, sagte sie am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) können die Ermittler trotz gefälschter Kennzeichen herausfinden, auf wen der Audi zugelassen ist.

Bei dem Überfall im Juni gelang es den zwei Tätern, dem Geldboten den Koffer und die Pistole zu entwenden. Der hatte sich noch gegen die ebenfalls bewaffneten Täter gewehrt, wurde allerdings mit Reizgas besprüht und dadurch leicht verletzt. Zur Höhe der Beute äußert sich die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht. Der Überfall ebenfalls auf einen Geldboten in der vergangenen Woche in Kreuzberg scheiterte hingegen. Auch hier setzten die vier Täter Reizgas ein und verletzten dabei insgesamt zwölf Menschen leicht. Der Bote konnte sich allerdings mit dem Geld in Sicherheit bringen. Die gescheiterten Räuber flohen ohne Beute. Auch am Bundesplatz gingen die Täter am Dienstag leer aus.

Dort hatte es zunächst geheißen, dass der Überfall auch einem Geldtransporter galt, was die Polizei später korrigierte. Bereits kurz nach der Tat wurde der Bereich um die Bankfiliale über Stunden abgeriegelt, damit Spuren gesichert werden konnten. Insgesamt waren 150 zum Teil schwer bewaffnete Beamte im Einsatz.

Ein Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität wird geprüft

Dem Vernehmen nach prüfen die Ermittler auch Zusammenhänge mit der Clan-Kriminalität. Unweit des Fundorts des verbrannten Fluchtfahrzeugs leben mehrere Mitglieder der bekannten Großfamilie R., die immer wieder wegen Eigentumsdelikten auffällt.

Zwei der Angeklagten im Goldmünzen-Prozess sitzen neben ihren Anwälten im Gerichtssaal und verdecken ihre Gesichter.

Foto: Paul Zinken / dpa

Zuletzt wurden Ende Februar zwei Familienmitglieder wegen des Diebstahls der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum im März 2017 vom Berliner Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie im März 2017 ins Bode-Museum in Mitte eindrangen und die Münze mit einem Wert von 3,75 Millionen Euro entwendeten. Von ihr fehlt seitdem jede Spur. Vor zwei Jahren wurden 77 Immobilien des Clans vorläufig beschlagnahmt, die mit illegal erworbenem Geld finanziert worden sein sollen. In zwei Fällen entschied das Landgericht über einen endgültigen Einzug.