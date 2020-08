Trotz Corona: Commerzbank wächst in Berlin

Die Commerzbank in Berlin zog trotz Corona ein positives Fazit zu ihrem Geschäft in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

Berlin. Die Commerzbank ist in Berlin trotz der Corona-Pandemie weiter auf Wachstumskurs. Das Geldhaus habe sich in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich behauptet, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. „In den ersten sechs Monaten konnten wir netto 5645 neue Kunden gewinnen“, sagte Christian Hassel, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Berlin. Berlinweit betreut die Bank eigenen Angaben zufolge mittlerweile 651.000 Privat- und Firmenkunden.