Nach versuchtem Banküberfall: Ermittlungen auf Stadtautobahn

Berlin. Am Tag nach dem gescheiterten Banküberfall in Berlin-Wilmersdorf ist die Polizei auf der Stadtautobahn im Einsatz. Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit dem Überfall vom Dienstag, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag. Wie lange der Einsatz dauere, wo genau er sich abspiele und was die Beamten vor Ort machten, sagte die Sprecherin nicht. Nach dpa-Informationen wurden Personenspürhunde eingesetzt, sogenannte Mantrailer.

Laut Tweets der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) war die A100 zunächst in beiden Richtungen zwischen Wexstraße und Detmolder Straße gesperrt - dem Abschnitt nahe der Bankfiliale, von der die Täter geflohen waren. Der Verkehr staute sich demnach zeitweise bis zur Gradestraße. Die VIZ sprach zudem von einem weiteren betroffen Bereich: "Die Untersuchungen auf der A100 sind noch nicht abgeschlossen. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Hohenzollerndamm gesperrt", hieß es.

Nach dem gescheiterten Überfall, bei dem ein Wachmann angeschossen wurde, flüchteten die Täter laut Polizei zu Fuß und ohne Beute zur nahen Stadtautobahn. Dort sollen sie in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und Richtung Norden gefahren sein. Das mutmaßliche Fluchtauto soll in der Nacht zum Mittwoch in Britz angezündet worden und ausgebrannt sein.