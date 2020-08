Vergünstigte Tickets für Frauen: Mann verklagt BVG

Zum Equal-Pay-Day bot die BVG verbilligte Tickets nur für Frauen an. Ein Mann fühlte sich diskriminiert - und klagt auf Entschädigung.

Berlin. „Es zahlt sich aus, eine Frau zu sein“, warben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) für ihre Rabatt-Aktion für Frauen zum Equal-Pay-Day 2019. Für die BVG selbst könnte die Kampagne für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern jedoch noch juristische Folgen haben. Mancher sieht genau in dieser Aktion eine Diskriminierung – von Männern. Am Dienstag verhandelte das Amtsgericht Mitte in dieser Sache. Geklagt hatte ein Mann, der sich durch den Rabatt nur für Frauen von dem Landesunternehmen ungleich behandelt fühlte.