Michael Müller muss sich bald bekennen

Für den Wechsel in den Bundestag müsste der Senatschef seine Pläne in Charlottenburg-Wilmersdorf nächste Woche offiziell machen.

Berlin. Franziska Giffey war als Bundesfamilienministerin gekommen und sprach am Dienstagmorgen im noblen Capital Club am Gendarmenmarkt auch viel über die Förderung von Familien, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Ziel von mehr Frauen in den Chefetagen. Als ein Zuhörer beim Frühstück der Berliner Wirtschaftsgespräche die Sozialdemokratin fragte, ob sie nicht anstelle ihres Parteifreundes Michael Müller auch Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden wolle, lächelte Giffey freundlich und sagte, was sie schon lange sagt: Sie könne die Frage noch nicht beantworten. Zunächst werde sie zunächst gemeinsam mit dem Abgeordnetenhaus-Fraktionschef Raed Saleh von Müller den SPD-Landesvorsitz übernehmen.