Bauarbeiten am Flughafen Tegel: Verkehr wird umgeleitet

Berlin. Von diesem Donnerstagabend (6. August) an bis zum Sonntagabend werden Reisende, die am Flughafen Tegel ankommen, für ihren Weg nach Hause voraussichtlich mehr Zeit brauchen. Wegen Bauarbeiten wird die Anschlussstelle zur Stadtautobahn in Richtung Süden an der Weltlingerbrücke gesperrt. Dadurch müssen neben dem Autoverkehr auch die Buslinien X9 und 109 in Richtung Zoologischer Garten umgeleitet werden, wie die BVG am Dienstag mitteilte.

Beide Linien fahren dann einen Umweg zur U-Bahnstation Jakob-Kaiser-Platz. Von da an geht es dann wie gewohnt weiter. In Richtung Tegel fahren die Busse nach Plan. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 20.00 Uhr und soll sich bis Sonntag 20.00 Uhr hinziehen.

Da auch der Autoverkehr umgeleitet wird, könne es zu Fahrzeitverlängerungen kommen. Die BVG empfiehlt ihren Fahrgästen deshalb, mehr Fahrzeit einzuplanen.