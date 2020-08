Polizei: Schüsse bei versuchtem Banküberfall in Berlin

Berlin. Mehrere Täter haben in Berlin-Wilmersdorf versucht, eine Bank zu überfallen. Dabei seien sie am Dienstagvormittag auf Sicherheitsleute gestoßen und es seien Schüsse gefallen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort in der Detmolder Straße. Dabei sei ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Täter hätten daraufhin ihr eigenes Fahrzeug in Brand gesetzt und seien in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet. Ein Sprecher der Feuerwehr hatte zuvor von einem brennenden Geldtransporter gesprochen. Laut Polizei war kein Geldtransporter vor Ort. Ob die Täter Beute machten, war zunächst ebenfalls unklar.

( dpa )