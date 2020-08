Berlin. Ein 35 Jahre alter Radfahrer ist beim Warten an einer Ampel in Berlin-Aldershof von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Der Fahrer des Sattelschleppers war am frühen Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen pralle zunächst gegen den Ampelmast und fuhr schließlich gegen den Radfahrer. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

( dpa )