Das Berliner Amtsgericht hatte die Haftbefehle gegen die Beschuldigten aufgehoben. Das Landgericht setzte sie wieder in Kraft.

Berlin. Zwei prominente Berliner Rechtsanwälte stehen im Verdacht, in einem Fall von „Untreue in einem besonders schweren Fall“ die Interessen ihres Mandanten verraten zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, erließ das Berliner Landgericht deswegen Haftbefehle gegen die Juristen.