Corona-Newsblog in Berlin: 9542 Infektionen, 224 Tote

Nach der Corona-Großdemonstration in Berlin mit Verstößen gegen die Hygiene-Auflagen wird weiter über die Konsequenzen diskutiert. Dabei wurden nach Forderungen nach Geldstrafen gegen Regelbrecher laut. Erneute Corona-Großdemos wurden in Frage gestellt.

Diskussion um Corona-Großdemo in Berlin hält an - Forderung nach Strafen

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 9542 Menschen infiziert. 224 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 8857 Patienten gelten als genesen.

14.23 Uhr: Bildungsverwaltung stellt Schulen 300.000 Masken zur Verfügung

Die Senatsverwaltung für Bildung hat fast 300.000 Mund-Nasen-Masken für die Berliner Schulen angeschafft. Damit wird rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahres am Montag sichergestellt, dass die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung an den Schulen umgesetzt werden kann und es an den Schulen nicht zu Engpässen kommt, wie die Senatsverwaltung am Freitag mitteilte. Es gelte die Devise: Kein Kind soll nach Hause geschickt werden, weil es keinen Mund-Nasen-Schutz trägt.

Die sogenannte Anschub-Reserve an Mund-Nasen-Bedeckungen geht an die Außenstellen der regionalen Schulaufsicht. Prinzipiell sollen Schulen Mund-Nasen-Bedeckungen für Schülerinnen und Schüler bereithalten, die ihre Masken vergessen oder verloren haben, so die Senatsverwaltung.

12.48 Uhr: Auch Schüler ohne Maske im ÖPNV müssen zahlen

Auch Schülerinnen und Schüler müssen im Zweifelsfall zahlen, wenn sie im Bus oder in der U-Bahn keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Am Montag startet in Berlin das neue Schuljahr. Anders als vor den Ferien kontrollieren inzwischen auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Einhaltung der Maskenpflicht. „Sie gilt für alle Fahrgäste ab sechs Jahren“, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu am Freitag. Der Sicherheitsdienst der BVG weise Fahrgäste ohne Maske auf ihren Fehler hin, sagte Schwentu, auch Schülerinnen und Schüler.

Im Zweifelsfall wird eine Vertragsstrafe von 50 Euro fällig. Bisher sei das 270 Mal passiert. Die BVG hat am 7. Juli mit den Kontrollen der Maskenpflicht begonnen. Bereits länger droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro, das der rot-rot-grüne Senat für diejenigen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Masken tragen, beschlossen hat. Dafür ist allerdings nicht die BVG, sondern zum Beispiel die Polizei zuständig.

Mit Ende des Ferienfahrplans am Montag setzen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Schwentu zufolge wieder mehr Busse und Bahnen ein. Das gelte besonders für den Morgen, wenn viele junge Berlinerinnen und Berliner zur Schule müssen. Laut Schwentu liegen die Fahrgastzahlen aktuell bei etwa 75 Prozent des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Viele Arbeitnehmer seien noch im Homeoffice und es gebe deutlich weniger Touristen in Berlin als sonst im Sommer.

12.42 Uhr: Müller zum Schulstart - Haben alles Mögliche getan

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die coronabedingten Vorkehrungen zum Start der Schulen in den Regelbetrieb im Moment für ausreichend. „Ich glaube das, was man machen kann in einem Schulbetrieb mit Hunderttausenden Schülerinnen und Schülern, das haben wir auch gemacht“, sagte der SPD-Politiker am Freitag den Sendern RTL/ntv. Allerdings müsse man in den nächsten Monaten womöglich „nachsteuern“, insbesondere mit Blick auf den Winter.

Die Fachleute der Berliner Charité hätten bereits gewarnt: „Ihr müsst euch darauf einstellen, dass, wenn wir wieder zurückgehen in die Räume, die Fenster zumachen, nicht mehr so gut durchlüften, werden Zahlen nach oben gehen.“ Mit der Technischen Universität habe man sich deshalb bereits Belüftungssysteme angeschaut, damit auch in geschlossenen Räumen ein Luftaustausch möglich sei und „wir hoffentlich dann auch auf diese Situation besser reagieren können“, sagte Müller.

12.39 Uhr: Demozahlen kleingeredet? Polizeigewerkschaft widerspricht vehement

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den Vorwurf zurückgewiesen, die Teilnehmerzahl bei der Berliner Corona-Demonstration sei mit DDR-Methoden kleingeredet worden. Mit solchen „zutiefst unqualifizierten Kommentaren“ verschärfe Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz das Reizklima in der Gesellschaft, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Dietmar Schilff am Freitag in Hannover. „Verschwörungsfanatiker erhalten dadurch unnötigen Aufwind, und die Infektionsgefahr in unserer Gesellschaft wird alles andere als gebannt.“

Am vergangenen Sonnabend hatten in Berlin Tausende für ein Ende der Corona-Auflagen protestiert. Während die Organisatoren von bis zu 1,3 Millionen Teilnehmern sprachen, waren nach Angaben der Polizei allenfalls 20.000 Demonstranten gekommen.

11.55 Uhr: Gewerkschaft fordert bessere Vorbereitung für Schulen in Brandenburg

Die Schulen in Brandenburg müssen nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit mehr Tests und mehr Personal besser auf einen möglichen Anstieg von Corona-Infektionen im Herbst vorbereitet werden. „Wir werden relativ schnell merken, dass im Oktober/November, wenn die Grippewelle in die Schulen zusätzlich kommt, wir vor Fragen stehen werden, wie wir den Schulbetrieb aufrechterhalten“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Freitag in Potsdam. Er zeigte sich trotz der Rekordzahl von 1544 unbefristet neu eingestellten Lehrkräften für das neue Schuljahr mit Blick auf die Personallage skeptisch.

Wenn viele Lehrer mit höherem Erkrankungsrisiko ausfielen, sei der Präsenzuntericht „nicht mehr zu gewährleisten“, warnte der GEW-Landeschef. Außerdem sei der Anteil der Seiteneinsteiger hoch. Fuchs warb für mehr Corona-Tests für Lehrer, die sich innerhalb von drei Monaten 14-tägig testen lassen können - aber auch für Schüler, für die Stichproben bei bis zu einem Prozent geplant sind. „Die systematischen Stichproben müssen ausgeweitet werden.“

7.55 Uhr: Ministerin Ernst - Maskenpflicht an Schulen wird gut funktionieren

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst rechnet mit einer breiten Akzeptanz der im neuen Schuljahr ab Montag geplanten Maskenpflicht in Schulen. „Die Maskenpflicht gilt ja auch in Bussen und Supermärkten“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im RBB-Inforadio. „Insofern glauben wir, dass das gut funktioniert.“ Gleichwohl sei es Aufgabe der Lehrer, das zu kontrollieren. „Wir werden aber natürlich nicht mit Bußgeldern Verstöße ahnden können“, so Ernst. „Wir setzen auf die Vernunft.“ In Berlin hingegen könnte Maskenverweigerern nach Angaben von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Bußgeld drohen.

Ministerin Ernst verteidigte die Entscheidung, an Brandenburgs Schulen trotz Corona den Regelbetrieb ohne Mindestabstandsgebot wieder aufzunehmen. Es gehe darum, „den Bildungserfolg der Kinder nicht dauerhaft zu gefährden“. Wichtig sei dabei neben dem Mund-Nasen-Schutz die Einhaltung von Hygieneregeln wie Händewäschen und regemäßiges Lüften der Räume.

5.57 Uhr: Sonntagsöffnungen - FDP will einen Antrag einbringen

Die FDP will bei der nächsten Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses einen Antrag zur Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten einbringen. Am 20. August, bei dem ersten Zusammentreffen der Parlamentarier nach der Sommerpause, soll über das Papier, das der Berliner Morgenpost vorab vorliegt, beraten werden, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja. Geht es nach der Partei sollen die Ladenöffnungszeiten für einen befristeten Zeitraum von zwei Jahren flexibilisiert werden. Dafür wollen die Liberalen die Allgemeinverfügung zu den Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsarbeit entsprechend erweitern.

Die FDP greift damit einen Vorstoß von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auf. Pop hatte vor drei Wochen in einem Morgenpost-Interview als Reaktion auf Einbußen des Handels durch die Corona-Pandemie liberalere Ladenöffnungszeiten angeregt. Mehr dazu lesen Sie hier.

5.16 Uhr: FDP-Chef Czaja: Berlin braucht den Flughafen Tegel mehr denn je

Die in drei Monaten geplante Schließung des Flughafens Tegel hält Berlins FDP-Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja gerade angesichts der Corona-Krise für falsch. „Die Berliner Wirtschaft, insbesondere die Tourismus-, Hotel-, Gastro- und Veranstaltungsbranchen sind darauf angewiesen, dass schnell wieder Besucher nach Berlin kommen“, sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein fataler Fehler in so einer Situation Berlins einzigen funktionierenden Flughafen zu schließen.“

Der Flughafen Tegel wird am 8. November geschlossen werden, kurz nach der für den 31. Oktober geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER. Im Nordwesten Berlins soll künftig ein neues Stadtquartier und der Forschungs- und Industriepark Urban Tech Republic entstehen.

4.31 Uhr: Brandenburgs Finanzministerin sieht „außergewöhnliche Lage“ für nächsten Haushalt

Die Beratungen über den Brandenburger Landeshaushalt 2021 gehen in die heiße Phase. Sie stehen im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Krise. „Es ist eine neue Koalition, es ist eine ganz außergewöhnliche Lage“, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Kurve der Einnahmen zeige steil nach unten. Vize-Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einer riesigen Deckungslücke. „Das wird sicher auch ein Belastungstest für die Koalition sein, dass man sich friedlich und verantwortungsbewusst einigt“, sagte sie. Geplant ist, dass der Landtag den Etat 2021 bis zum Jahresende verabschiedet.

+++ Donnerstag, 6. August +++

19.10 Uhr: 53 Neuinfektionen, alle Ampeln auf grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 224. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstagabend mit. 53 neue Infektionen wurden bestätigt, 91 waren es am Mittwoch. 461 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 465 waren es am Mittwoch. 8857 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, vier Personen weniger als am Vortag. Insgesamt liegen 38 Menschen in Krankenhäusern und damit neun Patienten weniger als am Vortag. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,76 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 964 (+13) 880 Friedrichshain-Kreuzberg 781 (+5) 727 Lichtenberg 541 (+5) 499 Marzahn-Hellersdorf 535 (+2) 509 Mitte 1416 (+10) 1322 Neukölln 1174 (+5) 1078 Pankow 864 (+3) 795 Reinickendorf 743 (+0) 698 Spandau 535 (+0) 487 Steglitz-Zehlendorf 654 (+1) 619 Tempelhof-Schöneberg 902 (+7) 837 Treptow-Köpenick 433 (+2) 406 Berlin 9542 (+53) 8857

18.09 Uhr: Mehr Corona-Tests in Brandenburg - Ministerium bittet um Geduld

In Brandenburg sollen nach einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums die Corona-Testangebote wieder ausgebaut werden - das Potsdamer Ressort bittet aber um Geduld. Der Aufbau neuer Testzentren gelinge nicht in wenigen Tagen, hieß es am Donnerstag. Dafür bräuchten Kommunen und Ärzte einen gewissen Vorlauf, sagte Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Seit dieser Woche haben auch Reiserückkehrer ohne Symptome die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Damit wurde der Personenkreis, der kostenfrei einen Corona-Test in Anspruch nehmen kann, deutlich erweitert. Vom kommenden Samstag (8.8.) an sind dann nach der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums Tests für Einreisende aus Risikogebieten verpflichtend.

Nonnemacher begrüßte die Tests zum Ende der Ferienzeit mit Blick auf die bundesweite Zunahme der Corona-Fälle. Zugleich kritisierte sie die vom Bund vorgesehene Vergütung von pauschal 15 Euro pro Test für die ärztliche Leistung als „deutlich unterfinanziert“.

Kritik kam auch von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB): Der Bund könne nicht ständig kurzfristig neue Regeln verkünden und die Umsetzung dann in die Hände der niedergelassenen Ärzte und der von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren legen. Die Lasten müssten fair verteilt und ausreichend finanziert werden, sagte der stellvertretende KVBB-Vorsitzende Andreas Schwark.

In Brandenburg gibt es derzeit mehrere kleine Häufungen von Corona-Infektionen: In einer Flüchtlingsunterkunft in Stahnsdorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) sind laut Gesundheitsministerium noch 20 Menschen in Quarantäne. In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Bad Belzig waren fünf Bewohner positiv getestet worden, weitere Tests sollen dort folgen.

In einem Schlachthof in Storkow (Kreis Oder-Spree) wiederum waren zwei Fälle infizierter Mitarbeiter bekannt geworden. Eine Betreuerin und ein Kind wurden in einer Kita in Potsdam positiv getestet; mehr als hundert Kinder und fünf Erzieher sollten daraufhin untersucht werden.

14.38 Uhr: Flughafenbetreiber will mehr Platz für Corona-Tests schaffen

Die Corona-Teststellen an den Berliner Flughäfen sollen auf größere Flächen ausweichen. Am Flughafen Schönefeld ist die Teststelle bereits vom Terminal L ins Terminal M umgezogen und hat dort nun deutlich mehr Platz, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Am Flughafen Tegel soll ab kommender Woche eine größere Fläche im Terminal D bereitstehen. „Bis dahin können sich Reisende weiterhin an der Teststelle im Terminal A testen lassen“, hieß es.

Die Corona-Tests an den Flughäfen sind derzeit noch freiwillig. Laut einer aktuellen Verordnung der Bundesregierung werden sie für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab diesem Sonnabend zur Pflicht. Die Zahl der an den Berliner Standorten getesteten Menschen dürfte dann deutlich zunehmen. Der Flughafen muss dann Test-Kapazitäten für täglich rund 2000 Passagiere bereithalten. Die Tests führen an beiden Standorten Teams der Berliner Charité durch.

„Die Flughafengesellschaft will für die verpflichtenden Tests möglichst gute Rahmenbedingungen“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. „Deshalb haben wir an beiden Flughäfen große, gut erreichbare Terminalflächen zur Verfügung gestellt.“

Welche Länder als Risikogebiete gelten, steht auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) - aus der EU sind derzeit Luxemburg, Antwerpen und die drei spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra auf der Liste. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) der Hauptstadt wurde eine Teststelle für Reiserückkehrer eingerichtet. Am Berliner Hauptbahnhof ist ebenfalls eine Teststelle geplant.

14.12 Uhr: Schausteller demonstrieren gegen Verbot von Großveranstaltungen

Mit einem Autokorso von mehr als 100 Fahrzeugen haben Schausteller aus der Hauptstadt und aus Brandenburg in Berlin-Köpenick auf ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht. Sie forderten die Genehmigung von Volksfesten und anderen Veranstaltungen, die derzeit aufgrund der Corona-Krise verboten sind. Es gehe unter anderem um die Bereitstellung öffentlicher, großer Plätze, um mit genügend Platz für die Besucher wieder Fahrgeschäfte öffnen zu können, sagte Veranstalter-Sprecher Bernd Schwintowski. „Viele Bundesländer haben bereits Lösungen gefunden, aber Berlin bewegt sich überhaupt nicht.“

Noch bis mindestens Ende Oktober sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in Brandenburg verboten. In Berlin gilt das Verbot für Veranstaltungen dieser Größe bis Ende August. Feste mit mehr als 5000 Teilnehmern sind hier ebenfalls erst ab frühestens Ende Oktober wieder erlaubt.

13.55 Uhr: Corona-Leugner wollen am 29. August in Berlin erneut demonstrieren

Gegner der Corona-Politik wollen am 29. August erneut in Berlin auf die Straße gehen. Für eine Demonstration unter dem Titel „Versammlung für die Freiheit“ wurden 17.000 Teilnehmer angemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Bei einer anschließenden Kundgebung erwartet die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 insgesamt 22.500 Teilnehmer.

Am vergangenen Sonnabend kamen zu einer ähnlichen Kundgebung 20.000 Menschen. Bei der Demonstration wurden die Auflagen bewusst missachtet: Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten, kaum jemand trug eine Maske. Neben Corona-Leugnern und Impfgegnern waren auch viele Teilnehmer mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts in der Menge.

Die Demonstration löste Forderungen nach einer härteren Gangart bei Missachtung von Mindestabstand und Maskenpflicht aus. Außerdem wurde über die Grenzen des Demonstrationsrechts diskutiert.

13.02 Uhr: Schulunterricht in den Osterferien in Brandenburg möglich

Wegen möglicher Bildungslücken bei den Schülern behält sich Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vor, angesichts der Corona-Pandemie für die Osterferien kommenden Jahres Pflichtunterricht anzuordnen. Es gebe auch durch die Einschränkungen im vergangenen Schuljahr sicherlich Nachholbedarf, sagte Ernst am Donnerstag vor Journalisten zum Schulbeginn am kommenden Montag. Daher solle in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres der Lernstand der Schüler in den Kernfächern ermittelt werden.

Nach der Auswertung Mitte September soll Ernst zufolge zunächst entschieden werden, ob es in den Herbstferien freiwillige Angebote gibt und ob Unterricht an Samstagen erforderlich ist. Bis Ende November werde dann Klarheit herrschen, ob Pflichtunterricht in den Osterferien notwendig sei - insbesondere für die Klassen, die vor einem Schulabschluss stehen. Ernst bat die Eltern, Entscheidungen über eventuelle Urlaubspläne bis dahin zu verschieben.

11.55 Uhr: Brandenburgs Bildungsministerin bittet Schüler um Mithilfe bei Corona-Regeln

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat die Schüler vor dem Start des regulären Schulbetriebs in der Corona-Pandemie um die Einhaltung von Schutzregeln gebeten. „Wir alle müssen unser Verhalten kontrollieren - und das gilt natürlich auch für die Jüngeren“, sagte Ernst am Donnerstag in Potsdam. „Wir appellieren auch daran, sich wirklich an Abstandsregeln zu halten.“

Ernst verteidigte die geplante Maskenpflicht auf Gängen und in Treppenhäusern der Schulgebäude. So sollte ein Beitrag dazu geleistet werden, um Infektionen gering zu halten, damit möglichst wenig Schulen oder Klassen geschlossen werden müssten. Der Mund-Nasen-Schutz muss nicht in Klassenzimmern und auf dem Schulhof getragen werden.

10.48: Gewerkschaft: Corona-Disziplin auf Baustellen lässt nach

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Mark Brandenburg hat eine zunehmende Missachtung der Corona-Regeln auf den Baustellen im Land kritisiert. Bei ihren Visiten stoße die Gewerkschaft oft auf „grobe Corona-Sünden, klagte der Bezirksvorsitzende Rudi Wiggert laut einer Mitteilung am Donnerstag. „Oft ist nicht einmal das Händewaschen möglich. Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser – Fehlanzeige“, berichtete Wiggert. „Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen.“ Frühstücks- und Mittagspausen würden dicht an dicht im Bauwagen verbracht. „Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind längst wieder an der Tagesordnung.“

10.38 Uhr: Mehr Corona-Patienten in Brandenburg im Krankenhaus

Die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion in Brandenburg im Krankenhaus behandelt werden, ist weiter gestiegen. Derzeit würden 13 Menschen stationär versorgt, von denen drei künstlich beamtet werden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Am Montag war nur ein Patient in einer Klinik, am Mittwoch waren es elf Patienten.

Der Anstieg neuer Corona-Infektionen hat sich dagegen halbiert. Von Mittwoch auf Donnerstag seien sieben neue Fälle hinzugekommen - zwei im Kreis Oder Spree und je ein neuer Fall in Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie in der Stadt Potsdam. Am Tag zuvor wurden 14 neue Infektionen gezählt.

Die Zahl aktiv erkrankter Menschen wird landesweit auf rund 90 geschätzt, etwa 3360 Patienten gelten als genesen. Seit März sind 3622 bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gezählt worden, seitdem starben 173 Corona-Patienten.

9.43 Uhr: Schausteller-Demo in Köpenick

Die Not ist groß bei den Schaustellern in Deutschland. Und der Ärger über zu strenge Einschränkungen auch. Deshalb geht die Branche heute schon zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen in Berlin auf die Straße. Nach dem Brandenburger Tor ist jetzt das Rathaus in Köpenick die Anlaufstelle.

Um 10:00 Uhr startet An der Wuhlheide in #Köpenick am Stadion an der Alten Försterei eine #Demonstration. Der Zug führt bis ca. 12:00 Uhr auf einem Rundkurs über Lindenstraße, Alt-Köpenick, Oberspreestraße und Spindlersfelder Straße zurück zur Straße An der Wuhlheide. https://t.co/sOF05gCIm3 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 6, 2020

Los geht es ab 10 Uhr. Dann startet ein Lkw-Korso mit mindestens 50 Fahrzeugen vom Parkplatz Alte Försterei. Der Zug führt auf einem Rundkurs über Lindenstraße, Alt-Köpenick, Oberspreestraße und Spindlersfelder Straße zurück zur Straße An der Wuhlheide. Um 12 Uhr beginnt die Kundgebung am Rathaus Köpenick. Gerechnet wird mit 500 bis 1000 Teilnehmern.

7.10 Uhr: Trotz der Lockerungen fehlen Touristen in Berlin

In der Hauptstadt sind wieder Touristen zu sehen - doch längst nicht so viele wie vor Corona-Zeiten. "Sollten sich die Belegungszahlen kurzfristig nicht deutlich verbessern, rechnen wir mit dem Schlimmsten für viele unserer Mitglieder“, sagt Thomas Lengfelder, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), „die Branche steht mit dem Rücken an der Wand“.

Laut Dehoga liegt der Umsatz der Berliner Hotelbetriebe pro verfügbarem Zimmer im Zeitraum vom Beginn der Corona-Krise Mitte März bis Ende Juli bei einem Minus von 82,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl sich die Belegung im Juli leicht verbessert habe, bedeute sie im Vergleich zum Juli 2019 immer noch einen Rückgang um 65,3 Prozent. „Dabei gibt es zwischen den verschiedenen Kategorien große Unterschiede“, so Lengfelder. So seien beispielsweise die Drei-Sterne-Hotels im Juli aktuell im Schnitt zu 44,7 Prozent belegt, die Fünf-Sterne-Häuser jedoch nur zu 24,9 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier.

6 Uhr: CDU und FDP kritisieren fehlende Schuleingangstests

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen viele Schuleingangstests durch Amtsärzte in Berlin aus. Die CDU und FDP kritisieren das. „Der Senat kann nicht jede seiner Pleiten auf die Coronakrise schieben wie jetzt den ärgerlichen Ausfall der Schuleingangsuntersuchungen“, sagen nun der bildungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion Stettner und sein Kollege, der gesundheitspolitische Sprecher Tim-Christopher Zeelen. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.13 Uhr: Schuljahresbeginn in Brandenburg - Viele Pädagogen älter als 50 Jahre

Fraglich ist in Brandenburg, wie viele Lehrer für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Pädagogen aus Risikogruppen können sich mit einem Attest davon befreien lassen und von zu Hause aus arbeiten. Von den gut 20.000 Lehrern in Brandenburg waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Schuljahr gut 8000 älter als 50 Jahre und knapp 3600 älter als 60 Jahre.

0.05 Uhr: Formel-E-Chef Agag positiv getestet

Alejandro Agag hat erstmals ein Rennen der von ihm gegründeten Motorsportserie Formel E verpasst. Der 49 Jahre alte Spanier ist nach eigenen Angaben bei der Ankunft in Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Es ist so traurig, dass ich mein erstes Formel-E-Rennen verpasse, dass ich es von meinem Hotelzimmer in Berlin aus anschauen muss“, schrieb Agag am späten Mittwochabend bei Instagram. Er befolge nun alle notwendigen Sicherheitsprotokolle, die es für solche Fälle gebe.

Bereits am Dienstag waren zwei Personen aus dem Formel-E-Tross positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Formel E und der Internationale Automobilverband mit. Die 1421 Tests waren tags zuvor durchgeführt worden. Beide hätten sich in Selbst-Quarantäne begeben, hieß es. Eine der beiden Personen bestätigte den positiven Test selbst: Dabei handelt es sich um den Teamchef des indischen Mahindra-Rennstalls, Dilbagh Gill.

+++ Mittwoch, 5. August 2020 +++

19.18 Uhr: Mietzuschuss für Berliner Unternehmen

Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hat das neue Zuschuss-Programm des Landes zu Gewerbemieten begrüßt. „Die Soforthilfe-Gewerbemiete ist ein wichtiger Lückenschluss in den Soforthilfeprogrammen der letzten Monate, da sie insbesondere auf den Mittelstand zugeschnitten ist, der bei den anderen Programmen zu lange unberücksichtigt blieb“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm der Berliner Morgenpost.

Ob die Zuschüsse den zu befürchtenden Anstieg von Insolvenzen abschwächen könnten, bleibe allerdings abzuwarten. Als Folge der Corona-Krise ist die sogenannte Insolvenzantragspflicht seit März und noch bis Ende September ausgesetzt. Die Bundesregierung debattiert derzeit darüber, die Regelung bis Jahresende zu verlängern.

17.50 Uhr: 91 Neuinfektionen in Berlin, ein weiterer Todesfall, Corona-Ampeln grün

In Berlin ist eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 224. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. 91 neue Infektionen wurden bestätigt, 32 waren es am Dienstag. 465 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 427 waren es am Dienstag. 8800 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 20, eine Person mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 47 Menschen in Krankenhäusern und damit ein Patient mehr als am Vortag. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,01 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 951 (+16) 874 Friedrichshain-Kreuzberg 776 (+8) 719 Lichtenberg 536 (+5) 497 Marzahn-Hellersdorf 533 (+4) 506 Mitte 1406 (+22) 1311 Neukölln 1169 (+6) 1073 Pankow 861 (+3) 793 Reinickendorf 743 (+7) 694 Spandau 535 (+0) 480 Steglitz-Zehlendorf 653 (+5) 616 Tempelhof-Schöneberg 895 (+10) 833 Treptow-Köpenick 431 (+5) 404 Berlin 9489 (+91) 8800

15.10 Uhr: Auch zweiter Test bei Cottbuser Familie nach Mallorca-Urlaub positiv

Nachdem sich eine Cottbuser Familie, die vor zwei Wochen auf Mallorca im Urlaub war, nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert hat, ist auch ein zweiter Test positiv ausgefallen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die vierköpfige Familie bleibe weiterhin in häuslicher Quarantäne. An diesem Freitag sei ein weiterer Test vorgesehen, hieß es.

Das Gesundheitsamt erhält bei der Rückverfolgung der Kontakte der Familie inzwischen Hilfe vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Dazu zählt demnach der Kontakt mit der Fluggesellschaft und den spanischen Behörden. Der genaue Ort der Ansteckung ist noch ungeklärt. Die Stadt hatte mitgeteilt, sie werde über die Ermittlungen der spanischen Behörden - etwa über Aufenthaltsorte oder Kontaktpersonen auf der Insel - nicht zwingend unterrichtet.

In Cottbus sind nach Angaben der Stadt mittlerweile alle Kontaktpersonen der Familie ermittelt worden. Das Gesundheitsamt hat demnach acht Menschen aus dem Umfeld der Mallorca-Urlauber ermittelt. Alle wurden den Angaben zufolge negativ auf das Virus getestet, stehen aber vorsorglich unter häuslicher Quarantäne.

Insgesamt meldete die Stadt bislang 43 Infektionsfälle. Derzeit befinden sich den Angaben zufolge 19 Menschen in häuslicher Quarantäne. Die Mehrzahl sind demnach Studenten, die aus ihren Heimatländern und -regionen zurückgekommen sind, sowie andere Reiserückkehrer und einzelne Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten.

14.56 Uhr: Philologenverband - Normalbetrieb in Schulen wird es nur kurz geben

Der Berliner Philologenverband rechnet damit, dass es in vielen Schulen nach den Ferien Corona-Infektionsfälle geben wird. Er gehe davon aus, dass der für den Beginn des neuen Schuljahrs angekündigte Regelbetrieb nach wenigen Wochen wieder zurückgefahren werde, sagte Frank Rudolph, Sprecher des Philologenverbandes Berlin/Brandenburg am Mittwoch. "Weil mit Sicherheit Corona-Fälle in den Schulen auftreten werden. Ich glaube, dass so viele Schulen betroffen sein werden, dass es am Ende auf eine fast komplette Schließung wieder hinauslaufen wird."

Auch Familienfeiern oder Gottesdienste seien bereits zu Ansteckungsherden geworden. "Was ist denn anders, wenn ich 30 Leute in einen Unterrichtsraum setze? Die Ansteckungsgefahr ist riesig", sagte Rudolph. "Und wir haben jetzt die warme Jahreszeit, wenn die kalte Jahreszeit kommt, in der ich nicht Durchzug lüften kann, dann passiert das einfach." Er sei sehr pessimistisch, was das neue Schuljahr angehe und seine Kollegen auch.

14.28 Uhr: Brandenburg führt Maskenpflicht an Schulen ein

In Brandenburg müssen Schüler und Lehrer künftig Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Das gelte für Flure, Gänge, Treppenhäuser und Aulen, aber nicht im Unterricht und auf dem Schulhof, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch mit.

14.02 Uhr: Deutsche Bahn achtet auch in Berlin und Brandenburg auf Maskenpflicht

Die Deutsche Bahn will auch in Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Bundespolizei auf die konsequente Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen achten. Das Zugpersonal spreche Fahrgäste, die keine Mund- und Nasenbedeckung tragen, direkt an, wie der Konzern am Mittwoch erneut mitteilte. In den meisten Fällen kämen die Kunden der Aufforderung nach. „Konfliktsituationen sind die absolute Ausnahme“, hieß es. Wer sich jedoch konsequent weigere, müsse den Zug verlassen. „Wenn eine sehr kleine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar“, betonte ein Bahnsprecher. In Konfliktsituationen werde ein solcher „Beförderungsausschluss“ von der Bundespolizei umgesetzt.

12.32 Uhr: Zu viele Anmeldungen - Kudammbühnen sagen Fest ab

Die Berliner Kudammbühnen wollten eigentlich am Sonntag den Saisonauftakt feiern - nun haben sie die Veranstaltung aber vorsorglich abgesagt. Die Situation sei absurd: Weil sich zu viele Gäste anmeldeten, sage man die Aktion im Corona-Jahr leider ab, teilte Intendant Martin Woelffer am Mittwoch mit.

„Der Zuspruch ist bewegend und überwältigend“, sagte Woelffer laut Mitteilung. „Doch für über 2000 Menschen, die sich bisher zur Open-Air-Veranstaltung vor dem Theater angemeldet haben, können wir die derzeit gültigen Abstandsregeln und die damit verbundene Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleisten.“

Der Theaterbetrieb soll dagegen wie geplant am nächsten Mittwoch wieder beginnen. Die Berliner Theater hatten wegen der Ausbreitung des Coronavirus monatelang geschlossen. Die Kudammkomödie startet nun unter anderem mit deutlich weniger Plätzen - viele Sitze bleiben frei, um den Abstand einzuhalten.

11.47 Uhr: Brandenburgs Linksfraktion fordert kostenlose Masken in Schulen und Kitas

Brandenburgs Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg hält mit dem Start der geplanten Maskenpflicht an Schulen einen kostenlosen Mund-Nasen-Schutz für sinnvoll. „Wenn Kinder in die Schule kommen, haben von zehn Kindern vielleicht fünf Mundschutz dabei“, sagte Dannenberg am Mittwoch in Potsdam. „Dieser Mundschutz ist von den Gesundheitsämtern oder von der Landesregierung zur Verfügung zu stellen für unsere Schulen für unsere Kitas.“ Sie forderte auch eine Aufklärungskampagne. „Wir brauchen eine Akzeptanz für das Tragen von Mundschutz.“ Nicht nur Kinder, auch Eltern sollten informiert werden.

Den Schulbeginn am kommenden Montag für die Schulen nannte Dannenberg „die größte Herausforderung, die wir bisher hatten“. Nach dem Ende der Sommerferien soll in Brandenburg der reguläre Schulbetrieb trotz der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht in Aussicht gestellt. In welchen Bereichen der Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, soll noch besprochen werden.

10.26 Uhr: Weiterer Anstieg von Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Brandenburg hat sich weiter erhöht. Nach acht neuen bestätigten Fällen am Vortag berichtete das Gesundheitsministerium am Mittwoch von vierzehn Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Seit März haben sich damit insgesamt 3614 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Bislang sind 173 Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

Allein drei Fälle wurden aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet, jeweils zwei neue Fälle kamen in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Oder-Spree und der Landeshauptstadt Potsdam hinzu. Jeweils ein Fall wurde in den Kreisen Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Spree-Neiße und Uckermark und Frankfurt (Oder) bekannt.

Derzeit werden elf Menschen im Krankenhaus behandelt, einer wird intensivmedizinisch beatmet. 3360 Menschen gelten als genesen - 20 mehr als am Vortag.

+++ Dienstag, 4. August 2020 +++

18.28 Uhr: 32 Neuinfektionen in Berlin, Corona-Ampeln weiter grün

In Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 223. Das teilte die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstagabend mit. 32 neue Infektionen wurden bestätigt, 39 waren es am Montag. 427 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 438 waren es am Montag. 8748 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 19, eine Person mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 46 Menschen in Krankenhäusern und damit drei Patienten mehr als am Vortag. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,14 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten befinden sich ebenfalls im grünen Bereich.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 935 (+8) 871 Friedrichshain-Kreuzberg 768 (+1) 719 Lichtenberg 531 (+0) 490 Marzahn-Hellersdorf 529 (+2) 503 Mitte 1384 (+0) 1297 Neukölln 1163 (+1) 1068 Pankow 858 (+7) 790 Reinickendorf 736 (+1) 688 Spandau 535 (+6) 476 Steglitz-Zehlendorf 648 (+2) 613 Tempelhof-Schöneberg 885 (+3) 829 Treptow-Köpenick 426 (+1) 404 Berlin 9398 (+32) 8748

15.54 Uhr: Berlin will keine Maskenpflicht im Unterricht

Berlin will derzeit nicht dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen, eine Maskenpflicht im Unterricht einzuführen. Für den Fall, dass die Infektionszahlen im neuen Schuljahr deutlich steigen sollten, schloss Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) das für die Zukunft aber nicht aus. „Im Moment ist das nicht vorstellbar, weil ich das aus einer pädagogischen Sicht für sehr schwierig finde“, sagte sie am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Mimik der Schülerinnen und Schüler nicht sehen zu können, sei gerade in den Grundschulen ein Problem.

„Wir gehen hier einen sehr verantwortungsvollen und maßvollen Weg, was den Mund-Nasen-Schutz angeht“, meinte Scheeres. „Wenn sich die Infektionszahlen verschlechtern werden, dann muss man darüber reden, welche nächsten Schritte geht man.“

15.44 Uhr: Scheeres rechnet mit schwierigem Schuljahr

Bildungssenatorin Sandra Scheeres rechnet wegen der Corona-Krise mit einem schwierigen neuen Schuljahr. Alle Beteiligten bewegten sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Ziel, nach den Ferien zum Regelbetrieb zurückzukehren, und dem Gesundheitsschutz, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag.

Schließlich sei die Pandemie nicht vorbei, sie werde womöglich das gesamte neue Schuljahr 2020/2021 Thema sein. Gleichwohl: „Grundsätzlich gilt die Schulpflicht“, sagte Scheeres. Kinder mit Vorerkrankungen könnten aber Atteste vorlegen. Für sie werde es andere Lösungen geben, etwa eine Beschulung zu Hause oder Einzelunterricht in der Schule.

Lesen Sie auch den Kommentar von Susanne Leinemann: Schulstart in Berlin - Kann das gut gehen?

15.36 Uhr: Senat lässt Sexarbeit mit Ausnahmen wieder zu

Nach monatelangem Verbot wegen der Corona-Pandemie wird Sexarbeit in Berlin schrittweise wieder erlaubt. Das entschied der Berliner Senat am Dienstag. Demnach dürfen sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr ab 8. August wieder angeboten werden. Das betrifft etwa Domina-Studios. Ab 1. September sollen dann unter strengen Hygieneauflagen auch sexuelle Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr wieder zulässig sein, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.

Im Hinblick auf die oft sehr prekäre Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern seien Lockerungen in dem Bereich „aus gesundheits-, aber auch aus frauenpolitischer Sicht“ geboten, hieß es. „Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Betroffenen aufgrund wirtschaftlicher Notlagen in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und im Verborgenen unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen ihrer Tätigkeit nachgehen.“

12.42 Uhr: Beliebter Markt in Slubice wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Wegen mehrerer Corona-Fälle unter Händlern bleibt ab Dienstag der auch bei deutschen Kunden beliebte zentrale Markt in Frankfurts (Oder) polnischer Nachbarstadt Slubice geschlossen. Alle Händler und Standbesitzer sollen getestet werden, teilte die Stadt mit. In den kommenden Tagen sollen auch die Händler von zwei weiteren Märkten in der Stadt einen Corona-Test machen. Nur nach einem negativen Testergebnis sollen die Markthändler wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren dürfen, sagte der Leiter des örtlichen Gesundheitsamtes.

Am Sonntag hatte sich eine Marktfrau mit schweren Symptomen im Krankenhaus von Slubice gemeldet. Auch zwei Klinik-Mitarbeiter sollen demnach unter Quarantäne stehen. Insgesamt habe es im Zusammenhang mit dem Markt bisher 14 Infektionen gegeben, so der Sender RBB.

Wer den Markt der Schwesterstadt von Frankfurt/Oder besucht hat und Corona-Symptome aufweist, soll sich bei seinem zuständigen Gesundheitsamt melden, teilten die Behörden mit.

12.01 Uhr: IHK sorgt sich um Schulstart in Berlin

Die Berliner Wirtschaft blickt „mit Sorge“ auf den Schulstart nach den Sommerferien am 10. August. Einerseits sei es höchste Zeit, dass trotz Corona-Pandemie wieder geregelter Unterricht losgehe, erklärte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm. Andererseits seien an den Schulen Konzepte für eine dauerhafte Absicherung des Unterrichts nötig, sollte Präsenzunterricht wegen Corona-Fällen in einzelnen Klassen nicht möglich sein.

Daher müsse die digitale Betreuung eines jeden Schülers sichergestellt sein. „Kein Kind darf verloren gehen“, so Kramm. "Jede fehlende Unterrichtsstunde wirkt sich negativ auf die Ausbildungsreife und Studierfähigkeit aus. Das können wir uns weder als Gesellschaft noch als Wirtschaftsstandort leisten", so die IHK-Präsidentin.

10.55 Uhr: Wieder mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es wieder mehr Corona-Neuinfektionen. Nach zuletzt nur einem registrierten Fall am Montag berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag von acht neuen bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages. Drei Fälle wurden aus Potsdam gemeldet, zwei neue Fälle gab es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, jeweils ein Fall wurde in den Kreisen Oder-Spree, Teltow- Fläming und Potsdam-Mittelmark bekannt.

Damit haben sich seit März 3601 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Aktuell werden fünf Menschen im Krankenhaus behandelt, einer wird intensivmedizinisch beatmet. Seit März starben in Brandenburg 173 Corona-Patienten; 3340 Menschen gelten als genesen - zehn mehr als ein Tag zuvor.

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Landeshauptstadt Potsdam mit 668 Fällen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 575 Infizierten. Im Landkreis Prignitz wurden mit 32 bestätigten Fällen die wenigsten Infizierten landesweit gemeldet, gefolgt von Frankfurt (Oder) mit 33 bestätigten Fällen.

10 Uhr: Brandenburg plant Maskenpflicht an Schulen

Auch das Land Brandenburg will zum neuen Schuljahr eine Maskenpflicht an Schulen einführen. Das sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dem Sender RBB. Ab Montag sollen Lehrer und Schüler auf den Fluren Mund und Nase bedecken. Im Unterricht hält Ernst das Tragen von Masken hingegen nicht für nötig. Das Land Berlin will am Dienstag ebenfalls eine Maskenpflicht an Schulen zum Start ins neue Schuljahr beschließen.

7 Uhr: Tests für Reiserückkehrer: Reinickendorfer Amtsarzt warnt vor falscher Sicherheit

Patrick Larscheid warnt erneut vor einem falschen Sicherheitsgefühl durch Corona-Tests für Reiserückkehrer. Das sagte der Leiter des Gesundheitsamts Reinickendorf dem Sender RBB. Derzeit entstehe der Eindruck, "man müsse nur viel testen und dann könnten alle wieder an die Arbeit und in die Kita gehen". Reisende, die sich erst am Ende ihres Urlaubs infiziert hätten, würden aber nicht erfasst.

Alle Reiserückkehrer sollten lieber weiter für zwei Wochen in Quarantäne, anstatt sich auf Tests zu verlassen, sagte Larscheid.

6 Uhr: Senat berät über neues Schuljahr und Tests für Reiserückkehrer

Der Berliner Senat berät (10 Uhr) über die Pläne für den Schulbeginn nach den Sommerferien. Am kommenden Montag startet das neue Schuljahr. Abstandsregeln wie vor den Ferien gelten dann nicht mehr, neu ist eine Maskenpflicht. Bildungssenatorin Sandra Scheeres will ihren Senatskollegen zudem weitere Details zum Schulalltag in Corona-Zeiten vorstellen.

Ein weiteres Thema sollen Tests auf das Coronavirus für Rückreisende in Berlin sein. Derzeit sind sie noch freiwillig. Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen sie aber schon bald verpflichtend werden. Der Aufwand für die Tests etwa an den Berliner Flughäfen dürfte dann deutlich zunehmen. Auch mit der Frage, wie an den Berliner Hochschulen der Start ins Wintersemester angesichts der Corona-Krise gelingen kann, will sich der Senat befassen.

Ein weiteres Thema ist die Frage, ab wann Prostitution wieder zugelassen wird. Der Senat plant dabei ein Stufenmodell und möchte dabei einer Sprecherin zufolge keinen Alleingang unternehmen, sondern sich mit den übrigen Bundesländern abstimmen. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin von Ende Juli verstößt ein generelles Verbot sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt gegen den Gleichheitssatz. Erotische Massagen sind daher in Berlin bereits wieder erlaubt.

5.30 Uhr: Nutzungszahlen bei E-Scootern steigen wieder

Nach dem starken Rückgang der Nutzung von E-Scootern während der Corona-Krise verzeichnen die Verleiher nun wieder ein steigendes Interesse bei ihren Kunden - auch in Berlin. „In den letzten Wochen und Monaten seit der coronabedingten Betriebspause sehen wir ein kontinuierliches Wachstum bei den Nutzerzahlen wie auch bei der Anzahl der Fahrten“, sagte Jashar Seyfi, Geschäftsführer von Lime Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Claus Unterkircher, Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum beim schwedischen Anbieter Voi, bestätigt diesen Eindruck: „Die Nutzung ist nach Corona stark angestiegen und bewegt sich inzwischen auf sehr viel höheren Levels als vor der Krise und dem Start vor einem Jahr.“

Nach dem Hype und überbordenden Wachstum des vergangenen Jahres hatten viele Anbieter ihre Dienste in der Corona-Krise vorübergehend gestoppt oder zumindest ausgedünnt.

5 Uhr: Staatssekretär: Genehmigungen von Corona-Demos genauer prüfen

Nach der Berliner Großdemonstration am Wochenende gegen staatliche Corona-Auflagen hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, gefordert, bei Genehmigungen von Versammlungen gegebenenfalls restriktiver vorzugehen. Zwar seien Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung „hohe, allen Bürgern garantierte unveränderliche Grundrechte“, schrieb der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „Rhein-Neckar-Zeitung“. „Allerdings eben immer nur so weit, als die Rechte Dritter oder die öffentliche Sicherheit nicht erheblich verletzt werden“.

Die Überwachung der Einhaltung der Hygieneregeln müsse weiter höchste Priorität haben, schrieb er. „Hier obliegt es den Landesbehörden abzuwägen, inwieweit Maßnahmen noch verschärft werden müssen und man aufgrund der negativen Erfahrungen des Demonstrationsgeschehens vom Wochenende bei der Genehmigung von Versammlungen zukünftig restriktiver zu entscheiden hat“, so Mayer.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, forderte, die Genehmigung solcher Demonstrationen genauer zu prüfen. „Die Behörden müssen sensibler sein, was die Genehmigung solcher Demonstrationen betrifft“, sagte Radek der „Augsburger Allgemeinen“. Dazu müsse die Politik Vorgaben machen.

Gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Samstag in Berlin Tausende auf die Straße gegangen. An einem Demonstrationszug beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei bis zu 17.000 Menschen. Etwa 20.000 waren es danach bei einer Kundgebung. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf. Die Proteste in Berlin hatten eine Debatte über das Vorgehen gegen Verstöße und das Demonstrationsrecht ausgelöst.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht wandte sich gegen Forderungen, solche Protestveranstaltungen notfalls von vornherein zu untersagen. „Ich finde es ganz wichtig, dass wieder Demonstrationen stattfinden können und Menschen dort ihre Meinung, auch zur aktuellen Corona-Politik der Bundesregierung, frei und öffentlich äußern können“, sagte die SPD-Politikerin dem Magazin „Spiegel“. Den bewussten Verstoß gegen Corona-Vorschriften nannte sie „verstörend und nicht hinnehmbar“. Hier müssten die Vorschriften von Behörden vor Ort konsequent angewendet werden, „unabhängig davon, welches Ziel die jeweilige Demonstration hat“.

Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte dem "Spiegel", man dürfe Grundrechte nur zeitlich beschränkt und mit guter Begründung einschränken. „In Berlin stehen alle Corona-Ampeln noch auf Grün. Da sind neuerliche Verbote schwer zu begründen. Wir setzen aber die Auflagen und Regeln für Demonstrationen konsequent durch“, versicherte der SPD-Politiker.

+++ Montag, 3. Juli 2020 +++

18.49 Uhr: 39 Neuinfektionen in Berlin, aktuell 438 Fälle

in Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 223. 39 neue Infektionen wurden bestätigt, neun waren es gestern. 438 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 446 waren es gestern. 8705 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 18, drei Person mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 43 Menschen in Krankenhäusern und damit zwei Patienten mehr als am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,13 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Foto: Senatsverwaltung für Gesundheit

18.20 Uhr: Flugverkehr in Berlin und Schönefeld erholt sich weiter

Der Flugbetrieb an den Flughäfen Tegel und Schönefeld hat sich im Verlauf des Juli weiter erholt. Am vergangenen Wochenende waren erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder mehr als 31.000 Fluggäste an einem Tag gezählt worden, wie die Betreibergesellschaft am Montagabend mitteilte. Zu Beginn des Monats waren pro Tag im Schnitt noch rund ein Drittel weniger Fluggäste über Berlin gereist. Insgesamt fertigten beide Flughäfen im Juli rund 693.800 Fluggäste ab und damit mehr als viermal so viele wie im Vormonat Juni, hieß es.

16.25 Uhr: 2300 Tests an Berliner Flughäfen - ein Prozent positiv

An den beiden Berliner Flughäfen wurden seit vergangener Woche rund 2300 Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Covid-19 getestet. „Knapp ein Prozent der getesteten Personen waren positiv“, teilte Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité, am Montag auf Anfrage mit. Die Charité führt die Tests an den beiden Standorten durch. Seit Mittwoch können sich Rückkehrer auf das Virus am Flughafen Tegel testen lassen. Am Freitag wurde auch eine Teststelle in Schönefeld eingerichtet.

Der Flughafen geht davon aus, dass täglich im Schnitt rund 2000 Menschen aus Gebieten nach Berlin reisen, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiete einstuft. Die Tests sind derzeit noch freiwillig.

16.18 Uhr: Zentraler Omnibusbahnhof öffnet Corona-Teststelle

Die Covid-19-Teststelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) hat den Betrieb begonnen. Seit Montag haben Rückreisende aus Risikogebieten dort die Möglichkeit, sich nach ihrer Ankunft auf Covid-19 testen zu lassen, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mitteilte. Am frühen Vormittag hätten die ersten 20 davon Gebrauch gemacht. Die Teststelle ist den Angaben zufolge durchgängig geöffnet, die Tests sind kostenfrei. Testen lassen können sich ausschließlich Rückreisende, die keine Corona-Symptome zeigen.

15.10 Uhr: Gewerkschaft verteidigt Polizei-Strategie bei Corona-Demonstrationen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Einsatzstrategie der Berliner Polizei bei Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen am Wochenende nach Kritik aus der Politik verteidigt. „Die Polizei hat nicht den gesetzlichen Auftrag, parteipolitischen Erwartungshaltungen zu folgen, sondern das Versammlungsrecht zu schützen“, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Diesem Auftrag sei die Berliner Polizei in beispielhafter Weise nachgekommen, der Einsatz sei „wie aus dem Lehrbuch“ geführt worden.

Aus Protest gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Sonnabend in Berlin Tausende auf die Straße gegangen. Weil viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei Kundgebung am frühen Abend auf. Danach wurde parteiübergreifend der Ruf nach einem harten Durchgreifen laut. „Die Demonstration hätte schon früher aufgelöst werden können“, sagte etwa die SPD-Chefin Saskia Esken der ARD-„Tagesschau“.

Das wies Wendt zurück: Das Versammlungsrecht sei ein überragendes Rechtsgut, daher gälten hohe Hürden. „Die Polizei darf auch bei festgestellten Rechtsverstößen eine Versammlung nicht sofort abbrechen, sondern muss dem Veranstalter immer ausreichend Gelegenheit geben, auf die Teilnehmenden einzuwirken“, erklärte der Gewerkschafter.

Die Diskussion über mögliche Einschränkungen der Versammlungsfreiheit ist für Wendt angesichts zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen „nachvollziehbar.“ Der Gewerkschaftschef betonte aber: „Letztlich wird eine Beschränkung des Versammlungsrechts nicht durch die Politik, sondern durch die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit entschieden werden.“ In der Vergangenheit sei dort im Zweifel immer der Versammlungsfreiheit der Vorrang gegeben worden.

15 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

