Corona-Newsblog in Berlin: 9398 Infektionen, 223 Tote

Nach der Corona-Großdemonstration in Berlin mit Verstößen gegen die Hygiene-Auflagen wird weiter über die Konsequenzen diskutiert. Dabei wurden nach Forderungen nach Geldstrafen gegen Regelbrecher laut. Erneute Corona-Großdemos wurden in Frage gestellt.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 9398 Menschen infiziert. 223 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 8748 Patienten gelten als genesen.

15.10 Uhr: Auch zweiter Test bei Cottbuser Familie nach Mallorca-Urlaub positiv

Nachdem sich eine Cottbuser Familie, die vor zwei Wochen auf Mallorca im Urlaub war, nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert hat, ist auch ein zweiter Test positiv ausgefallen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die vierköpfige Familie bleibe weiterhin in häuslicher Quarantäne. An diesem Freitag sei ein weiterer Test vorgesehen, hieß es.

Das Gesundheitsamt erhält bei der Rückverfolgung der Kontakte der Familie inzwischen Hilfe vom Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Dazu zählt demnach der Kontakt mit der Fluggesellschaft und den spanischen Behörden. Der genaue Ort der Ansteckung ist noch ungeklärt. Die Stadt hatte mitgeteilt, sie werde über die Ermittlungen der spanischen Behörden - etwa über Aufenthaltsorte oder Kontaktpersonen auf der Insel - nicht zwingend unterrichtet.

In Cottbus sind nach Angaben der Stadt mittlerweile alle Kontaktpersonen der Familie ermittelt worden. Das Gesundheitsamt hat demnach acht Menschen aus dem Umfeld der Mallorca-Urlauber ermittelt. Alle wurden den Angaben zufolge negativ auf das Virus getestet, stehen aber vorsorglich unter häuslicher Quarantäne.

Insgesamt meldete die Stadt bislang 43 Infektionsfälle. Derzeit befinden sich den Angaben zufolge 19 Menschen in häuslicher Quarantäne. Die Mehrzahl sind demnach Studenten, die aus ihren Heimatländern und -regionen zurückgekommen sind, sowie andere Reiserückkehrer und einzelne Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten.

14.56 Uhr: Philologenverband - Normalbetrieb in Schulen wird es nur kurz geben

Der Berliner Philologenverband rechnet damit, dass es in vielen Schulen nach den Ferien Corona-Infektionsfälle geben wird. Er gehe davon aus, dass der für den Beginn des neuen Schuljahrs angekündigte Regelbetrieb nach wenigen Wochen wieder zurückgefahren werde, sagte Frank Rudolph, Sprecher des Philologenverbandes Berlin/Brandenburg am Mittwoch. "Weil mit Sicherheit Corona-Fälle in den Schulen auftreten werden. Ich glaube, dass so viele Schulen betroffen sein werden, dass es am Ende auf eine fast komplette Schließung wieder hinauslaufen wird."

Auch Familienfeiern oder Gottesdienste seien bereits zu Ansteckungsherden geworden. "Was ist denn anders, wenn ich 30 Leute in einen Unterrichtsraum setze? Die Ansteckungsgefahr ist riesig", sagte Rudolph. "Und wir haben jetzt die warme Jahreszeit, wenn die kalte Jahreszeit kommt, in der ich nicht Durchzug lüften kann, dann passiert das einfach." Er sei sehr pessimistisch, was das neue Schuljahr angehe und seine Kollegen auch.

14.28 Uhr: Brandenburg führt Maskenpflicht an Schulen ein

In Brandenburg müssen Schüler und Lehrer künftig Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Das gelte für Flure, Gänge, Treppenhäuser und Aulen, aber nicht im Unterricht und auf dem Schulhof, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch mit.

14.02 Uhr: Deutsche Bahn achtet auch in Berlin und Brandenburg auf Maskenpflicht

Die Deutsche Bahn will auch in Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Bundespolizei auf die konsequente Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen achten. Das Zugpersonal spreche Fahrgäste, die keine Mund- und Nasenbedeckung tragen, direkt an, wie der Konzern am Mittwoch erneut mitteilte. In den meisten Fällen kämen die Kunden der Aufforderung nach. „Konfliktsituationen sind die absolute Ausnahme“, hieß es. Wer sich jedoch konsequent weigere, müsse den Zug verlassen. „Wenn eine sehr kleine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar“, betonte ein Bahnsprecher. In Konfliktsituationen werde ein solcher „Beförderungsausschluss“ von der Bundespolizei umgesetzt.

12.32 Uhr: Zu viele Anmeldungen - Kudammbühnen sagen Fest ab

Die Berliner Kudammbühnen wollten eigentlich am Sonntag den Saisonauftakt feiern - nun haben sie die Veranstaltung aber vorsorglich abgesagt. Die Situation sei absurd: Weil sich zu viele Gäste anmeldeten, sage man die Aktion im Corona-Jahr leider ab, teilte Intendant Martin Woelffer am Mittwoch mit.

„Der Zuspruch ist bewegend und überwältigend“, sagte Woelffer laut Mitteilung. „Doch für über 2000 Menschen, die sich bisher zur Open-Air-Veranstaltung vor dem Theater angemeldet haben, können wir die derzeit gültigen Abstandsregeln und die damit verbundene Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleisten.“

Der Theaterbetrieb soll dagegen wie geplant am nächsten Mittwoch wieder beginnen. Die Berliner Theater hatten wegen der Ausbreitung des Coronavirus monatelang geschlossen. Die Kudammkomödie startet nun unter anderem mit deutlich weniger Plätzen - viele Sitze bleiben frei, um den Abstand einzuhalten.

11.47 Uhr: Brandenburgs Linksfraktion fordert kostenlose Masken in Schulen und Kitas

Brandenburgs Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg hält mit dem Start der geplanten Maskenpflicht an Schulen einen kostenlosen Mund-Nasen-Schutz für sinnvoll. „Wenn Kinder in die Schule kommen, haben von zehn Kindern vielleicht fünf Mundschutz dabei“, sagte Dannenberg am Mittwoch in Potsdam. „Dieser Mundschutz ist von den Gesundheitsämtern oder von der Landesregierung zur Verfügung zu stellen für unsere Schulen für unsere Kitas.“ Sie forderte auch eine Aufklärungskampagne. „Wir brauchen eine Akzeptanz für das Tragen von Mundschutz.“ Nicht nur Kinder, auch Eltern sollten informiert werden.

Den Schulbeginn am kommenden Montag für die Schulen nannte Dannenberg „die größte Herausforderung, die wir bisher hatten“. Nach dem Ende der Sommerferien soll in Brandenburg der reguläre Schulbetrieb trotz der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht in Aussicht gestellt. In welchen Bereichen der Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, soll noch besprochen werden.

10.26 Uhr: Weiterer Anstieg von Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Brandenburg hat sich weiter erhöht. Nach acht neuen bestätigten Fällen am Vortag berichtete das Gesundheitsministerium am Mittwoch von vierzehn Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Seit März haben sich damit insgesamt 3614 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Bislang sind 173 Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

Allein drei Fälle wurden aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet, jeweils zwei neue Fälle kamen in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Oder-Spree und der Landeshauptstadt Potsdam hinzu. Jeweils ein Fall wurde in den Kreisen Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Spree-Neiße und Uckermark und Frankfurt (Oder) bekannt.

Derzeit werden elf Menschen im Krankenhaus behandelt, einer wird intensivmedizinisch beatmet. 3360 Menschen gelten als genesen - 20 mehr als am Vortag.

+++ Dienstag, 4. August 2020 +++

18.28 Uhr: 32 Neuinfektionen in Berlin, Corona-Ampeln weiter grün

In Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 223. Das teilte die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung am Dienstagabend mit. 32 neue Infektionen wurden bestätigt, 39 waren es am Montag. 427 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 438 waren es am Montag. 8748 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 19, eine Person mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 46 Menschen in Krankenhäusern und damit drei Patienten mehr als am Vortag. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,14 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten befinden sich ebenfalls im grünen Bereich.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 935 (+8) 871 Friedrichshain-Kreuzberg 768 (+1) 719 Lichtenberg 531 (+0) 490 Marzahn-Hellersdorf 529 (+2) 503 Mitte 1384 (+0) 1297 Neukölln 1163 (+1) 1068 Pankow 858 (+7) 790 Reinickendorf 736 (+1) 688 Spandau 535 (+6) 476 Steglitz-Zehlendorf 648 (+2) 613 Tempelhof-Schöneberg 885 (+3) 829 Treptow-Köpenick 426 (+1) 404 Berlin 9398 (+32) 8748

15.54 Uhr: Berlin will keine Maskenpflicht im Unterricht

Berlin will derzeit nicht dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen, eine Maskenpflicht im Unterricht einzuführen. Für den Fall, dass die Infektionszahlen im neuen Schuljahr deutlich steigen sollten, schloss Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) das für die Zukunft aber nicht aus. „Im Moment ist das nicht vorstellbar, weil ich das aus einer pädagogischen Sicht für sehr schwierig finde“, sagte sie am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Mimik der Schülerinnen und Schüler nicht sehen zu können, sei gerade in den Grundschulen ein Problem.

„Wir gehen hier einen sehr verantwortungsvollen und maßvollen Weg, was den Mund-Nasen-Schutz angeht“, meinte Scheeres. „Wenn sich die Infektionszahlen verschlechtern werden, dann muss man darüber reden, welche nächsten Schritte geht man.“

15.44 Uhr: Scheeres rechnet mit schwierigem Schuljahr

Bildungssenatorin Sandra Scheeres rechnet wegen der Corona-Krise mit einem schwierigen neuen Schuljahr. Alle Beteiligten bewegten sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Ziel, nach den Ferien zum Regelbetrieb zurückzukehren, und dem Gesundheitsschutz, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag.

Schließlich sei die Pandemie nicht vorbei, sie werde womöglich das gesamte neue Schuljahr 2020/2021 Thema sein. Gleichwohl: „Grundsätzlich gilt die Schulpflicht“, sagte Scheeres. Kinder mit Vorerkrankungen könnten aber Atteste vorlegen. Für sie werde es andere Lösungen geben, etwa eine Beschulung zu Hause oder Einzelunterricht in der Schule.

15.36 Uhr: Senat lässt Sexarbeit mit Ausnahmen wieder zu

Nach monatelangem Verbot wegen der Corona-Pandemie wird Sexarbeit in Berlin schrittweise wieder erlaubt. Das entschied der Berliner Senat am Dienstag. Demnach dürfen sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr ab 8. August wieder angeboten werden. Das betrifft etwa Domina-Studios. Ab 1. September sollen dann unter strengen Hygieneauflagen auch sexuelle Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr wieder zulässig sein, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.

Im Hinblick auf die oft sehr prekäre Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern seien Lockerungen in dem Bereich „aus gesundheits-, aber auch aus frauenpolitischer Sicht“ geboten, hieß es. „Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Betroffenen aufgrund wirtschaftlicher Notlagen in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und im Verborgenen unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen ihrer Tätigkeit nachgehen.“

12.42 Uhr: Beliebter Markt in Slubice wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Wegen mehrerer Corona-Fälle unter Händlern bleibt ab Dienstag der auch bei deutschen Kunden beliebte zentrale Markt in Frankfurts (Oder) polnischer Nachbarstadt Slubice geschlossen. Alle Händler und Standbesitzer sollen getestet werden, teilte die Stadt mit. In den kommenden Tagen sollen auch die Händler von zwei weiteren Märkten in der Stadt einen Corona-Test machen. Nur nach einem negativen Testergebnis sollen die Markthändler wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren dürfen, sagte der Leiter des örtlichen Gesundheitsamtes.

Am Sonntag hatte sich eine Marktfrau mit schweren Symptomen im Krankenhaus von Slubice gemeldet. Auch zwei Klinik-Mitarbeiter sollen demnach unter Quarantäne stehen. Insgesamt habe es im Zusammenhang mit dem Markt bisher 14 Infektionen gegeben, so der Sender RBB.

Wer den Markt der Schwesterstadt von Frankfurt/Oder besucht hat und Corona-Symptome aufweist, soll sich bei seinem zuständigen Gesundheitsamt melden, teilten die Behörden mit.

12.01 Uhr: IHK sorgt sich um Schulstart in Berlin

Die Berliner Wirtschaft blickt „mit Sorge“ auf den Schulstart nach den Sommerferien am 10. August. Einerseits sei es höchste Zeit, dass trotz Corona-Pandemie wieder geregelter Unterricht losgehe, erklärte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm. Andererseits seien an den Schulen Konzepte für eine dauerhafte Absicherung des Unterrichts nötig, sollte Präsenzunterricht wegen Corona-Fällen in einzelnen Klassen nicht möglich sein.

Daher müsse die digitale Betreuung eines jeden Schülers sichergestellt sein. „Kein Kind darf verloren gehen“, so Kramm. "Jede fehlende Unterrichtsstunde wirkt sich negativ auf die Ausbildungsreife und Studierfähigkeit aus. Das können wir uns weder als Gesellschaft noch als Wirtschaftsstandort leisten", so die IHK-Präsidentin.

10.55 Uhr: Wieder mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es wieder mehr Corona-Neuinfektionen. Nach zuletzt nur einem registrierten Fall am Montag berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag von acht neuen bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages. Drei Fälle wurden aus Potsdam gemeldet, zwei neue Fälle gab es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, jeweils ein Fall wurde in den Kreisen Oder-Spree, Teltow- Fläming und Potsdam-Mittelmark bekannt.

Damit haben sich seit März 3601 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Aktuell werden fünf Menschen im Krankenhaus behandelt, einer wird intensivmedizinisch beatmet. Seit März starben in Brandenburg 173 Corona-Patienten; 3340 Menschen gelten als genesen - zehn mehr als ein Tag zuvor.

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Landeshauptstadt Potsdam mit 668 Fällen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 575 Infizierten. Im Landkreis Prignitz wurden mit 32 bestätigten Fällen die wenigsten Infizierten landesweit gemeldet, gefolgt von Frankfurt (Oder) mit 33 bestätigten Fällen.

10 Uhr: Brandenburg plant Maskenpflicht an Schulen

Auch das Land Brandenburg will zum neuen Schuljahr eine Maskenpflicht an Schulen einführen. Das sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dem Sender RBB. Ab Montag sollen Lehrer und Schüler auf den Fluren Mund und Nase bedecken. Im Unterricht hält Ernst das Tragen von Masken hingegen nicht für nötig. Das Land Berlin will am Dienstag ebenfalls eine Maskenpflicht an Schulen zum Start ins neue Schuljahr beschließen.

7 Uhr: Tests für Reiserückkehrer: Reinickendorfer Amtsarzt warnt vor falscher Sicherheit

Patrick Larscheid warnt erneut vor einem falschen Sicherheitsgefühl durch Corona-Tests für Reiserückkehrer. Das sagte der Leiter des Gesundheitsamts Reinickendorf dem Sender RBB. Derzeit entstehe der Eindruck, "man müsse nur viel testen und dann könnten alle wieder an die Arbeit und in die Kita gehen". Reisende, die sich erst am Ende ihres Urlaubs infiziert hätten, würden aber nicht erfasst.

Alle Reiserückkehrer sollten lieber weiter für zwei Wochen in Quarantäne, anstatt sich auf Tests zu verlassen, sagte Larscheid.

6 Uhr: Senat berät über neues Schuljahr und Tests für Reiserückkehrer

Der Berliner Senat berät (10 Uhr) über die Pläne für den Schulbeginn nach den Sommerferien. Am kommenden Montag startet das neue Schuljahr. Abstandsregeln wie vor den Ferien gelten dann nicht mehr, neu ist eine Maskenpflicht. Bildungssenatorin Sandra Scheeres will ihren Senatskollegen zudem weitere Details zum Schulalltag in Corona-Zeiten vorstellen.

Ein weiteres Thema sollen Tests auf das Coronavirus für Rückreisende in Berlin sein. Derzeit sind sie noch freiwillig. Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen sie aber schon bald verpflichtend werden. Der Aufwand für die Tests etwa an den Berliner Flughäfen dürfte dann deutlich zunehmen. Auch mit der Frage, wie an den Berliner Hochschulen der Start ins Wintersemester angesichts der Corona-Krise gelingen kann, will sich der Senat befassen.

Ein weiteres Thema ist die Frage, ab wann Prostitution wieder zugelassen wird. Der Senat plant dabei ein Stufenmodell und möchte dabei einer Sprecherin zufolge keinen Alleingang unternehmen, sondern sich mit den übrigen Bundesländern abstimmen. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin von Ende Juli verstößt ein generelles Verbot sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt gegen den Gleichheitssatz. Erotische Massagen sind daher in Berlin bereits wieder erlaubt.

5.30 Uhr: Nutzungszahlen bei E-Scootern steigen wieder

Nach dem starken Rückgang der Nutzung von E-Scootern während der Corona-Krise verzeichnen die Verleiher nun wieder ein steigendes Interesse bei ihren Kunden - auch in Berlin. „In den letzten Wochen und Monaten seit der coronabedingten Betriebspause sehen wir ein kontinuierliches Wachstum bei den Nutzerzahlen wie auch bei der Anzahl der Fahrten“, sagte Jashar Seyfi, Geschäftsführer von Lime Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Claus Unterkircher, Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum beim schwedischen Anbieter Voi, bestätigt diesen Eindruck: „Die Nutzung ist nach Corona stark angestiegen und bewegt sich inzwischen auf sehr viel höheren Levels als vor der Krise und dem Start vor einem Jahr.“

Nach dem Hype und überbordenden Wachstum des vergangenen Jahres hatten viele Anbieter ihre Dienste in der Corona-Krise vorübergehend gestoppt oder zumindest ausgedünnt.

5 Uhr: Staatssekretär: Genehmigungen von Corona-Demos genauer prüfen

Nach der Berliner Großdemonstration am Wochenende gegen staatliche Corona-Auflagen hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, gefordert, bei Genehmigungen von Versammlungen gegebenenfalls restriktiver vorzugehen. Zwar seien Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung „hohe, allen Bürgern garantierte unveränderliche Grundrechte“, schrieb der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „Rhein-Neckar-Zeitung“. „Allerdings eben immer nur so weit, als die Rechte Dritter oder die öffentliche Sicherheit nicht erheblich verletzt werden“.

Die Überwachung der Einhaltung der Hygieneregeln müsse weiter höchste Priorität haben, schrieb er. „Hier obliegt es den Landesbehörden abzuwägen, inwieweit Maßnahmen noch verschärft werden müssen und man aufgrund der negativen Erfahrungen des Demonstrationsgeschehens vom Wochenende bei der Genehmigung von Versammlungen zukünftig restriktiver zu entscheiden hat“, so Mayer.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, forderte, die Genehmigung solcher Demonstrationen genauer zu prüfen. „Die Behörden müssen sensibler sein, was die Genehmigung solcher Demonstrationen betrifft“, sagte Radek der „Augsburger Allgemeinen“. Dazu müsse die Politik Vorgaben machen.

Gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Samstag in Berlin Tausende auf die Straße gegangen. An einem Demonstrationszug beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei bis zu 17.000 Menschen. Etwa 20.000 waren es danach bei einer Kundgebung. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf. Die Proteste in Berlin hatten eine Debatte über das Vorgehen gegen Verstöße und das Demonstrationsrecht ausgelöst.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht wandte sich gegen Forderungen, solche Protestveranstaltungen notfalls von vornherein zu untersagen. „Ich finde es ganz wichtig, dass wieder Demonstrationen stattfinden können und Menschen dort ihre Meinung, auch zur aktuellen Corona-Politik der Bundesregierung, frei und öffentlich äußern können“, sagte die SPD-Politikerin dem Magazin „Spiegel“. Den bewussten Verstoß gegen Corona-Vorschriften nannte sie „verstörend und nicht hinnehmbar“. Hier müssten die Vorschriften von Behörden vor Ort konsequent angewendet werden, „unabhängig davon, welches Ziel die jeweilige Demonstration hat“.

Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte dem "Spiegel", man dürfe Grundrechte nur zeitlich beschränkt und mit guter Begründung einschränken. „In Berlin stehen alle Corona-Ampeln noch auf Grün. Da sind neuerliche Verbote schwer zu begründen. Wir setzen aber die Auflagen und Regeln für Demonstrationen konsequent durch“, versicherte der SPD-Politiker.

+++ Montag, 3. August 2020 +++

18.49 Uhr: 39 Neuinfektionen in Berlin, aktuell 438 Fälle

in Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 223. 39 neue Infektionen wurden bestätigt, neun waren es gestern. 438 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 446 waren es gestern. 8705 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 18, drei Person mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 43 Menschen in Krankenhäusern und damit zwei Patienten mehr als am Vortag.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,13 weiter auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

18.20 Uhr: Flugverkehr in Berlin und Schönefeld erholt sich weiter

Der Flugbetrieb an den Flughäfen Tegel und Schönefeld hat sich im Verlauf des Juli weiter erholt. Am vergangenen Wochenende waren erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder mehr als 31.000 Fluggäste an einem Tag gezählt worden, wie die Betreibergesellschaft am Montagabend mitteilte. Zu Beginn des Monats waren pro Tag im Schnitt noch rund ein Drittel weniger Fluggäste über Berlin gereist. Insgesamt fertigten beide Flughäfen im Juli rund 693.800 Fluggäste ab und damit mehr als viermal so viele wie im Vormonat Juni, hieß es.

16.25 Uhr: 2300 Tests an Berliner Flughäfen - ein Prozent positiv

An den beiden Berliner Flughäfen wurden seit vergangener Woche rund 2300 Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Covid-19 getestet. „Knapp ein Prozent der getesteten Personen waren positiv“, teilte Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité, am Montag auf Anfrage mit. Die Charité führt die Tests an den beiden Standorten durch. Seit Mittwoch können sich Rückkehrer auf das Virus am Flughafen Tegel testen lassen. Am Freitag wurde auch eine Teststelle in Schönefeld eingerichtet.

Der Flughafen geht davon aus, dass täglich im Schnitt rund 2000 Menschen aus Gebieten nach Berlin reisen, die das Robert Koch-Institut als Risikogebiete einstuft. Die Tests sind derzeit noch freiwillig.

16.18 Uhr: Zentraler Omnibusbahnhof öffnet Corona-Teststelle

Die Covid-19-Teststelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) hat den Betrieb begonnen. Seit Montag haben Rückreisende aus Risikogebieten dort die Möglichkeit, sich nach ihrer Ankunft auf Covid-19 testen zu lassen, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mitteilte. Am frühen Vormittag hätten die ersten 20 davon Gebrauch gemacht. Die Teststelle ist den Angaben zufolge durchgängig geöffnet, die Tests sind kostenfrei. Testen lassen können sich ausschließlich Rückreisende, die keine Corona-Symptome zeigen.

15.10 Uhr: Gewerkschaft verteidigt Polizei-Strategie bei Corona-Demonstrationen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Einsatzstrategie der Berliner Polizei bei Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen am Wochenende nach Kritik aus der Politik verteidigt. „Die Polizei hat nicht den gesetzlichen Auftrag, parteipolitischen Erwartungshaltungen zu folgen, sondern das Versammlungsrecht zu schützen“, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Diesem Auftrag sei die Berliner Polizei in beispielhafter Weise nachgekommen, der Einsatz sei „wie aus dem Lehrbuch“ geführt worden.

Aus Protest gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren am Sonnabend in Berlin Tausende auf die Straße gegangen. Weil viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, löste die Polizei Kundgebung am frühen Abend auf. Danach wurde parteiübergreifend der Ruf nach einem harten Durchgreifen laut. „Die Demonstration hätte schon früher aufgelöst werden können“, sagte etwa die SPD-Chefin Saskia Esken der ARD-„Tagesschau“.

Das wies Wendt zurück: Das Versammlungsrecht sei ein überragendes Rechtsgut, daher gälten hohe Hürden. „Die Polizei darf auch bei festgestellten Rechtsverstößen eine Versammlung nicht sofort abbrechen, sondern muss dem Veranstalter immer ausreichend Gelegenheit geben, auf die Teilnehmenden einzuwirken“, erklärte der Gewerkschafter.

Die Diskussion über mögliche Einschränkungen der Versammlungsfreiheit ist für Wendt angesichts zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen „nachvollziehbar.“ Der Gewerkschaftschef betonte aber: „Letztlich wird eine Beschränkung des Versammlungsrechts nicht durch die Politik, sondern durch die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit entschieden werden.“ In der Vergangenheit sei dort im Zweifel immer der Versammlungsfreiheit der Vorrang gegeben worden.

15 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

