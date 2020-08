Drei weitere Karstadt-Filialen können erhalten bleiben

Berlin. Drei weitere Berliner Karstadt-Filialen können vor der Schließung bewahrt werden. Galeria Karstadt Kaufhof und der Senat verständigten sich nach Senatsangaben darauf, die Filialen an der Müllerstraße im Wedding, am Tempelhofer Damm in Tempelhof und an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg zu erhalten. Er sei darüber sehr erleichtert, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag. Der Senat wolle im Gegenzug die Weiterentwicklung von Karstadt-Standorten unterstützen.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Juni angekündigt, bundesweit 62 von 172 Filialen schließen. Der Konzern war nach der pandemiebedingten Schließung aller Filialen bundesweit in eine schwere Krise geraten und hatte im April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Auf der ursprünglichen Streichliste standen auch sechs der elf Warenhäuser in Berlin. Die Schließung der Filiale im Berliner Ring-Center wurde im Juli abgewendet.