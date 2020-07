Rauchwolke über Berlin: Papierlager brennt

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Altpapierlager in der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg ausgerückt. Eine Rauchwolke sei gegen 17.00 Uhr über weiten Teilen der Stadt zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher. Neben dem Altpapier brannten auch andere Wertstoffe, die dort in gepressten Ballen gelagert werden. Dies mache die Löscharbeiten etwas schwieriger, gegen 18.00 Uhr hätten die Feuerwehrleute den Brand aber unter Kontrolle gehabt.

Sogar ein Radlader sei im Einsatz, um die Ballen auseinanderzuziehen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 80 Kräften im Einsatz, die Nachlöscharbeiten würden am Freitagabend noch einige Stunden dauern, hieß es.