Berlin. Ein defekter Regionalexpress hat am Freitagnachmittag für einen Stau mit drei Zügen am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz gesorgt. Der Zug der Linie RB 14 zum Flughafen Schönefeld müsse abgeschleppt werden, sagte ein Bahnsprecher. Hinter ihm befanden sich um kurz vor 16.00 Uhr ein Zug der Linie RE 1 und ein Intercity. Die Fahrgäste in diesen Zügen mussten sich gedulden. Alle anderen Züge sollten am Bahnhof Alexanderplatz vorbei geleitet werden.

( dpa )