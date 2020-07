Berliner Feuerwehr bekommt vier Drohnen

Vogelperspektive: Die neue Technik wurde am Donnerstag am Nikolas-Groß-Weg in Charlottenburg vorgestellt.

Berlin. Konzentriert blickt Markus Sy auf den kleinen Bildschirm seiner Fernbedienung. Darauf ist zu sehen, wie die vielen geparkten roten Fahrzeuge rasch kleiner werden. Dann erscheint das gesamte Gelände des Technischen Dienstes der Berliner Feuerwehr am Nikolaus-Groß-Weg in Charlottenburg-Nord aus der Vogelperspektive. Nach wenigen Sekunden ist die Drohne, die Feuerwehrmann Sy steuert, am Himmel nicht mehr zu sehen.

Was spielerisch aussieht, soll die Arbeit der Berliner Feuerwehr in Zukunft deutlich erleichtern. Denn mit den Drohnen soll eine weitere Möglichkeit geschaffen werden, sich in Einsätzen schnell ein Lagebild zu verschaffen. Vier dieser Geräte hat die Feuerwehr nun angeschafft. Drei liegen in jeweils einem Einsatzleitwagen bereit, eine in der Feuerwehrakademie. Ein Jahr lang soll getestet werden, ob und in wieweit sie die Arbeit der Rettungskräfte tatsächlich erleichtern und beschleunigen.

Drohnen sollen Arbeit der Feuerwehr erheblich beschleunige

Das dies geschieht, davon ist Landesbranddirektor Karsten Homrighausen überzeugt. Die Welt sei nicht zweidimensional, sagte der Berliner Feuerwehrchef am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Technik. „Wir wollen mit dieser Drohne die dritte und die vierte Dimension erreichen – nämlich Höhe und Zeit.“ Etwa bei Dachstuhlbränden, Feuer in einem Hochhaus, aber auch bei Waldbränden könnten sich die Einsatzleiter ohne wesentlichen Zeitverlust ein Bild von Lage und Ausdehnung der Flammen machen, „um möglichst schnell, gezielt und gerichtet in die Brandbekämpfung einsteigen zu können“.

Die Aufnahmen werden auf Bildschirme am Einsatzleitfahrzeug übertragen.

Foto: Annette Riedl / dpa

Auch bei Rettungseinsätzen, der Suche nach Vermissten in unübersichtlichem Gelände, bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Umweltverschmutzungen könnten Drohnen zum Einsatz kommen. Es sei der neuste Stand der Technik, so Homrighausen weiter. „Dort, wo das menschliche Auge ohne Gefahr nicht mehr hinkommt, soll das technische Auge helfen, Leben zu retten“, ergänzte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Lesen Sie auch den Kommentar: Die Berliner Feuerwehr ist nie modern genug

Kosten von 32.600 Euro für Anschaffung und Ausbildung

Die Drohnen sollen vor allem am Tag und bei Windgeschwindigkeiten von bis zu zehn Meter pro Sekunde eingesetzt werden. Sie verfügen neben einer normalen auch über eine Wärmebild-Kamera, durch die etwa gezielt Glutnester erkannt werden können. Der Akku hält im Normalbetrieb bis zu 30 Minuten. Letztlich sei die Laufzeit davon abhängig, ob zusätzliche Geräte wie eine Kollisionsleuchte, ein LED-Scheinwerfer oder ein Lautsprecher angebracht werden. „Über den Lautsprecher können dann Durchsagen abgespielt werden, etwa um eine Person in Gefahr zu beruhigen“, erklärte Drohenführer Andreas Schicketanz. Die Geräte wiegen je 1,9 Kilogramm und haben insgesamt inklusive allem Zubehör 15.500 Euro gekostet.

Feuerwehrchef Karsten Homrighausen (links) und Innensenator Andreas Geisel mit der Drohne.

Foto: Annette Riedl / dpa

Für weitere 17.100 Euro wurden die 30 Drohnenführer ausgebildet. Zehn von ihnen stammen wie Schicktanz von einer der Freiwilligen Feuerwehren Berlins. Ein Aspekt der Schulung war die Luftverkehrsordnung. Demnach müssen Drohnenflüge ab einer Höhe von 50 Metern bei der Flugsicherung angemeldet werden. In Teilen Berlins wie dem Regierungsviertel oder im Umfeld des Flughafens Tegel sind sie ganz verboten. Für die Feuerwehr, die für die Sicherheit der Stadt mitverantwortlich ist, gelten aber Ausnahmeregelungen. Allerdings müssen die Drohnenführer vorher an entsprechender Stelle Bescheid geben. „Wir rufen dann etwa im Tower des Flughafens Tegel an“, so Schicktanz weiter.

Berlin investiert kontinuierlich in Modernisierung der Feuerwehr

Das Drohnenmodell Mavic 2 von DJI im Einsatz.

Foto: Sven Darmer / DAVIDS

„Ich bin stolz auf das, was in den letzten Jahren bei der Berliner Feuerwehr passiert ist“, sagte Innensenator Geisel. Man modernisiere die Ausstattung kontinuierlich. Nach Zahlen der Innenverwaltung werden im laufenden Jahr dafür 25,2 Millionen Euro ausgegeben, im kommenden 31,8 Millionen Euro. Seit 2018 wurden mehr als 70 neue Fahrzeuge angeschafft. Bald soll das erste elektrisch betriebene Feuerwehrauto in den Dienst gehen. Wenn sich die Drohnen bewähren, wolle man gegebenenfalls weitere anschaffen, so Geisel weiter.

„Wir freuen uns über die Drohnen, weil sie bei Bränden und anderen Großlagen schöne Übersichtsaufnahmen aus der Vogelperspektive ermöglichen“, sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, die auch Feuerwehrleute vertritt. Er plädierte aber dafür, bei weiteren Anschaffungen auf die Qualität zu achten. So brauche es etwa stabile Modelle, „um sie auch in Tunnelanlagen nutzen zu können“.