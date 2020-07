Rund 1500 Berliner Schüler absolvieren ihre Schwimmprüfungen

Die Kinder holen in den Sommerferien den durch Corona versäumten Schwimmunterricht nach.

Berlin. Erst einmal machen sich die kleinen Schwimmschüler vorsichtig am Rand nass und treten mit den Füßen unter die Wasseroberfläche, bevor es dann in das kühle Becken geht. „Um die natürliche Angst vor dem Wasser zu nehmen“, sagt Daniela von Hoerschelmann vom Neuköllner Schwimmbären-Verein und sieht dabei stolz auf ihre strampelnden Schützlinge – mit oder ohne Schwimmflügel – in der schwülen Badehalle.