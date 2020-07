Nur noch 25 Prozent der Neubauwohnungen der landeseigenen Unternehmen dürfen an Paare mit einem Jahreseinkommen über 36.000 Euro gehen.

Wohnen in Berlin

Wohnen in Berlin Kaum noch landeseigene Wohnungen für Normalverdiener

Berlin. Die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die zusammen über rund 325.400 Wohnungen in Berlin verfügen, müssen künftig zwei von drei Wohnungen bei der Neuvermietung an Menschen vergeben, die über einen Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügen. Bei Neubauten sollen drei Viertel der Wohnungen an Menschen mit geringem Einkommen gehen.