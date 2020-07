Berlins Schüler müssen mit Masken in die Schule

Berliner Schüler müssen sich darauf einstellen, im neuen Schuljahr in der Schule Schutzmasken tragen zu müssen – zumindest außerhalb der Klassenräume. Auch für Lehre gilt die Maskenpflicht. „Wir sind noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen“, nahm Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hierzu auf Anfrage der Berliner Morgenpost am Rande eines Pressetermins Stellung.

"Aber es geht nach Rücksprache mit Wissenschaftlern in die Richtung, dass das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz außerhalb der Klassenzimmer in Fluren, im Treppenhaus, in den Pausen und in den Gemeinschaftsräumen gelten soll", sagte die Senatorin.

Schule soll nach den Ferien im Regelbetrieb starten

In knapp zwei Wochen, am 10. August, soll das neue Schuljahr im Regelbetrieb starten. Die Senatsbildungsverwaltung diskutiert zurzeit ein neues Sicherheits- und Hygienekonzept für die Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit an den Schulen. „Wir werden die Presse und auch die Eltern rechtzeitig informieren, wenn wir alle Punkte erörtert haben“, sagte Scheeres.

Klar sei aber, dass die Abstandsregelungen bei Präsenzunterricht sowohl in als auch außerhalb der Klassenräume realistischerweise nicht eingehalten werden können. Ausnahmen soll es wohl nur für Kinder mit Vorerkrankung geben. Eine Möglichkeit könnte auch Online-Unterricht sein.

Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung, ergänzte: „Es laufen noch Abstimmungen auch mit Verbänden.“ Es seien auch noch rechtliche Fragen offen. Die Planungen liefen darauf hinaus, dass die Pflicht nicht im Unterricht gelten solle, auch nicht in AGs oder bei der Betreuung im Hort.

Bisher war eine Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen, nicht vorgesehen. Es gebe solche Anregungen aber von Seiten einiger Schulleiter, sagte Dieter Haase aus dem Vorstand der Gewerkschaft Berliner GEW am Mittwoch. „Das kann in den höheren Klassen, Sekundarstufe I und II, relativ einfach durchgesetzt werden. Es sollte aber den schulischen Möglichkeiten angepasst sein.“

GEW-Vorstand Haase: Gegen verbindliche Maskenpflicht für alle Schulen

Grundsätzlich sieht Haase das Maskentragen in der Schule positiv und befürwortet auch, dass eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wird, es verpflichtend zu machen. Allerdings sei es keine gute Idee, sie verbindlich für alle Schule anzuordnen.

„In einer Förderschule würden die Kollegen mit dem Kopf schütteln, wenn eine Maskenpflicht eingeführt würde“, sagte Haase. „Und auch in der Grundschule kann ich mir das relativ schlecht vorstellen. Man muss die rechtlichen Möglichkeiten schaffen, aber es sollte eine Kann-Bestimmung sein.“ Schulleitungen und Gesamtkonferenz müssten sich dann darüber verständigen, wo es geht und wo nicht. (mit dpa)