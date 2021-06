Berlins Schüler müssen mit Masken in die Schule

Berliner Schüler müssen sich darauf einstellen, im neuen Schuljahr in der Schule Schutzmasken tragen zu müssen – zumindest außerhalb der Klassenräume. „Wir sind noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen“, nahm Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hierzu auf Anfrage der Berliner Morgenpost am Rande eines Pressetermins Stellung.

"Aber es geht nach Rücksprache mit Wissenschaftlern in die Richtung, dass das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz außerhalb der Klassenzimmer in Fluren, im Treppenhaus, in den Pausen und in den Gemeinschaftsräumen gelten soll", sagte die Senatorin.

Schule soll nach den Ferien im Regelbetrieb starten

In knapp zwei Wochen, am 10. August, soll das neue Schuljahr im Regelbetrieb starten. Die Senatsbildungsverwaltung diskutiert zurzeit ein neues Sicherheits- und Hygienekonzept für die Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit an den Schulen. „Wir werden die Presse und auch die Eltern rechtzeitig informieren, wenn wir alle Punkte erörtert haben“, sagte Scheeres.

Klar sei aber, dass die Abstandsregelungen bei Präsenzunterricht sowohl in als auch außerhalb der Klassenräume realistischerweise nicht eingehalten werden können. Ausnahmen soll es wohl nur für Kinder mit Vorerkrankung geben. Eine Möglichkeit könnte auch Online-Unterricht sein.