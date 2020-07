Berlin: Diese Demos finden am Wochenende statt

Die Polizei Berlin stellt sich auf eine Vielzahl von Kundgebungen in der Hauptstadt ein. Die größte Veranstaltung findet in Mitte statt

Protest Tausende wollen am Wochenende in Berlin demonstrieren

Die Berliner Polizei erwartet am kommenden Wochenende eine Vielzahl von Kundgebungen, Aufmärschen und Gegendemonstrationen in der Stadt. Die größte Veranstaltung ist für den Sonnabend auf der Straße des 17. Juni in Mitte angesagt.

Nach Angaben der Polizei wurde die Demonstration mit 10.000 Teilnehmern von der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ angemeldet. Motto: „Tag der Freiheit-Das Ende der Pandemie“. Die Veranstaltung, ein Treffen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, wird ihren Anfang auf der Straße Unter den Linden finden. Ab 11 Uhr soll dort ein Umzug beginnen. Gegen 14.30 Uhr beginnt dann eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße. Ab 18 Uhr steht der „Tanz für Freiheit und Grundrechte“ auf dem Programm.

Im Gegensatz zu den 10.000 angemeldeten Teilnehmern kursieren aktuell Gerüchte, die besagen, es könnten bis zu 500.000 Personen nach Berlin zu dieser Demonstration kommen.

Gegenproteste sind bei der Polizei angemeldet

Das Bündnis „Gegen Antisemitismus und Rassismus“ wird sich in der Zeit von 14 bis 20 Uhr auf dem Platz der Luftbrücke zu einer Kundgebung versammeln. Angemeldet sind 400 Teilnehmer.

Am Sonnabendabend wird eine Fahrraddemo durch Neukölln führen. Linke und Linksextreme wollen von 20 bis 23 Uhr unter dem Motto „Raus aus der Defensive - Ohnmacht wird zu Mut“ protestieren. Anlass sind die bevorstehende Räumung der Neuköllner Kiezkneipe „Syndikat“, das Räumungsurteil gegen das Wohnprojekt „Liebig 34“ und den Jugendclub „Potse“. Die Tour führt vom Herfurthplatz über die Hermann- und Boddinstraße zum S-Bahnhof Neukölln.