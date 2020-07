Berlins Bäder rechnen nicht mit hohem Andrang

In Berlin soll es am Wochenende warm werden. Bei den Bäderbetrieben können noch Tickets erworben werden.

Lange Schlangen vor den Kassen, enges Beieinanderliegen auf Tüchern, dicht gedrängtes Schwimmen in den Außenbecken. Obwohl es diese Woche auch in Berlin an die 30 Grad heiß werden soll, wird es solche Bilder in den Freibädern der Hauptstadt nicht geben. „Wir stellen uns nicht auf einen besonderen Ansturm aufgrund der hohen Temperaturen ein“, sagt Bädersprecher Matthias Oloew, „denn durch unsere Maßnahmen kann es zu einem solchen gar nicht kommen.“

Nach wie vor können Kunden nämlich auf der Webseite der Berliner Bäderbetriebe in einer tabellarischen Übersicht schon frühzeitig erkennen, in welchem der eigenbetriebenen Schwimmbäder zu welchem Zeitkontingent noch etwas für sie frei ist. „Unser Online-System hilft uns dabei, die maximale Anzahl an Gästen früh anzuzeigen“, so Oloew, „es kann daher nur nicht versichert werden, dass man auch einen Platz im Wunschfreibad bekommt.“

Noch zahlreiche Tickets für Bäder in Berlin

Am Dienstag waren trotz des erwarteten schönen Wetters jedenfalls noch zahlreiche Tickets für die Woche zu haben – auch in beliebten Destinationen wie den Sommerbädern Kreuzberg, Neukölln, Humboldthain und Wilmersdorf sowie dem populären Strandbad Wannsee. „Unsere Bäder waren bis jetzt abgesehen von einem einzigen Wochenende nie voll ausgebucht“, verrät Oloew.

Das helfe dabei, die strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen auch wirklich einzuhalten. „Seit dem 25. Mai haben 24 unserer Freibäder wieder geöffnet“, sagt Oloew, „und seitdem halten sich unsere Gäste auch an die Maßnahmen. Es gab hier nie ernsthafte Schwierigkeiten.“

So werde beispielsweise akzeptiert, dass es an dem ein oder anderen Becken je nach Größe auch zu längeren Wartezeiten kommen kann. Bis auf die Infizierung einer Mitarbeiterin im Sommerbad Wilmersdorf sei keine nachgewiesene Corona-Ansteckung in einem der Berliner Freibäder bekannt.

Andere Regeln in Strandbädern

Anders sehen die Regelungen derweil in den neun Strandbädern aus, die die Bäderbetriebe an private Betreiber verpachtet haben. „Hier sollten sich Gäste frühzeitig über die Maßnahmen vor Ort informieren“, sagt Oloew.

Zum Beispiel können im Strandbad Wendenschloss in Köpenick Tickets zwar online reserviert, aber nur an der Kasse bezahlt werden. Die Eintrittskarten gelten dort jedoch den ganzen Tag über. Im Strandbad Weißensee in Pankow wiederum können Badegäste Tagestickets nur vor Ort erwerben, während sie die Becken während festgelegter Reinigungszeiten verlassen müssen. Im Strandbad Plötzensee in Wedding ist ein ausgefüllter Meldebogen vor Eintritt Pflicht. „Diese Regelungen können durchaus auch zu kleineren Warteschlangen führen“, so Oloew.

Sommerbad Staaken-West und das Kinderbad Monbijou bleiben geschlossen

Nicht an jeder Ecke Berlins war die Nachfrage nach dem kühlen Nass im Übrigen gleich hoch. So bleiben etwa das Sommerbad Staaken-West und das Kinderbad Monbijou in Mitte auch die ganze weitere Saison über geschlossen. „In diesen Gegenden gab es scheinbar genug Wasserflächen zum Ausweichen und die Anzahl der Gäste hat sich nie gerechnet“, sagt Oloew. Außerdem arbeite man aufgrund der Corona-Krise gerade nur mit dem festen Personal und verzichte auf Saisonkräfte. „Deswegen fehlt uns die Kapazität, alle Freibäder gleichzeitig zu betreiben“, so Oloew.

Die Berliner Hallenbäder bleiben indes nach wie vor außerhalb des Schul- und Trainingsbetriebs für Besucher geschlossen.