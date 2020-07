Coronavirus in Berlin: Eltern und Lehrer sehen zum Schulstart einige Probleme

Nach den Sommerferien sollen Berlins Schulen vom 10. August an zum Normalbetrieb wie vor der Corona-Krise zurückkehren. Der Landeselternausschuss sieht dem mit gemischten Gefühlen entgegen. Alle Beteiligten seien diesmal auf die Situation an den Schulen während der Corona-Pandemie besser vorbereitet, sagte der Ausschussvorsitzende Norman Heise am Dienstag im RBB-Inforadio. Das Chaos im März sei deswegen entstanden, weil die Schulen ohne Vorbereitung komplett geschlossen wurden. „Die Situation sollen wir ja erstmal so nicht mehr haben.“

Krankschreibungen von Lehrern muss bei Stundenplänen berücksichtigt werden

In Fällen, in denen Schulen künftig geschlossen würden, passiere das nur lokal und mit einem Plan B, sagte Heise, also so, dass keine vollständige Schließung geplant sei, sondern die Anzahl der Schüler und der Unterricht reduziert würden. Kritisch sieht Heise allerdings die Personalsituation an den Berliner Schulen. Es sei möglich, dass gerade ältere Lehrerinnen und Lehrer zum Schuljahresbeginn krankgeschrieben seien. Das müsse beim Erstellen der Stundenpläne berücksichtigt werden.

Astrid-Sabine Busse, Grundschulleiterin aus Neukölln, sieht den Personalmangel ähnlich kritisch. Auch in den kommenden Monaten werde in vielen Schulen weiter auf Sicht gefahren: „Die Schulleitungen müssen sehr flexibel sein“, so Busse am Dienstag im RBB-Inforadio. Busse kann nachvollziehen, dass es für die Schüler keine Maskenpflicht gibt: „Ich stelle es mir sehr schwer vor, dass Kinder acht Stunden lang mit Maske in der Schule sitzen.“

Natürlich bestehe die Gefahr, dass einzelne Schulen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen würden, sagte die Schulleiterin. Sie denke und hoffe aber, „dass es keine flächendeckenden Schließungen mehr geben wird“.

Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, erklärte: „Auf keinen Fall darf es nach den Sommerferien wieder zu flächendeckenden, unkoordinierten Schulschließungen mit massivem Unterrichtsausfall kommen.“

Außerdem müssten allen Schülerinnen und Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung stehen. Gleichzeitig müsse die digitale Lernplattform „Lernraum“ so professionalisiert werden, dass Lehrerinnen und Lehrer sie als Ersatz für Präsenzunterricht nutzen könnten.

