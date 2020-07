Flughafen Tegel: Rückkehrer können sich kostenlos testen lassen

Ab heute sollen sich Reisende, die aus Risikogebieten in Berlin landen, auf das Coronavirus testen lassen können. Noch sind die Corona-Tests freiwillig und die Teststellen sind noch nicht fertig. In wenigen Tagen sollen die Tests aber verpflichtend sein.

Berlin. Eigentlich hatten die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), die Charité und der Berliner Senat versprochen, dass sich Rückkehrer aus Risikogebieten ab Mittwochmorgen 8 Uhr am Flughafen Tegel auf Corona testen lassen können. Zunächst sollten die Passagiere eines Flugzeugs aus Istanbul, das um 9.30 Uhr landete, den Anfang machen. Allerdings war die Teststrecke zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgebaut.

Auch als um 11.07 Uhr die nächste Maschine aus der türkischen Metropole ankam, war noch nichts einsatzbereit. Zwar hatten Flughafenmitarbeiter da bereits eine Handvoll alter Bauzäune im Außenbereich vor Gate A00 aufgestellt, hinter denen getestet werden konnte. Los ging es aber lang noch nicht.

Für die Fluggäste, die sich kurz nach der Landung und dem Auschecken an Gate A00 anstellten, dauerte es weitere zwei Stunden. Erst gegen 13.30 Uhr wurde der erste Rückkehrer getestet. „Es gibt leider keine Ansprechperson, habe ich das Gefühl“, sagte Sophia, während sie in der Schlange wartete. Sie sei bereits am Sonnabend von einem Besuch bei Verwandten aus den USA zurückgekommen, befinde sich seitdem in Quarantäne und sei nun zum Flughafen zurückgekehrt, um diese beenden zu können.

„Ich war sehr vorsichtig“, so die 22-Jährige weiter. Symptome habe sie nicht. „Aber das heißt ja bei dem Virus nichts.“ Eineinhalb Stunden hat sie da noch dicht an dicht mit anfangs 20 anderen Rückkehrern in einer Schlange darauf warten müssen, bis es losging.

Wartenden wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen

Die Umsetzung der Tests liegt in der Verantwortung der Charité. Wer bei den Krankenhausmitarbeitern an einem Schalter am Gate nachfragte, wann und ob es überhaupt losgeht, erhielt meist keine und wenn dann nur harsche Antworten. „Eine Stunde noch“, wurde Ahmet Oral gegen 12.20 Uhr von einer jungen Frau angeblafft, bevor sie ihm die Glastür vor der Tür zuschlug und den 67-Jährigen fassungslos zurückließ.

Die Szene wiederholte sich etwa eine halbe Stunde später, als eine Jugendliche, die wie Oral ebenfalls mit ihrer Familie seit der Landung der Maschine aus Istanbul in der Schlange wartete, wissen wollte, ob die Tests überhaupt noch stattfinden. „Nö!“, gab ein Mitarbeiter unfreundlich zurück und zog die Tür sofort wieder zu. „Das ist absolut frech“, sagte darauf die Mutter des Mädchens, die ihren Namen nicht veröffentlichen möchte.

Sie habe in der Türkei in den Nachrichten von den Tests gehört und sei davon ausgegangen, dass sie, ihr Ehemann und die drei Töchter sie auch ohne große Komplikationen machen können. Da ihr Mann bald wieder arbeiten müsse, wolle man die zweiwöchige Quarantäne umgehen. Die ist für Rückkehrer aus Risikogebieten wie der Türkei verpflichtend – es sei denn, sie können ein negatives Testergebnis vorweisen.

Nach einer Weile gab die Familie aber auf und ging. Ahmet Oral und seine Frau Heike hatten da den Flughafen bereits unverrichteter Dinge verlassen. „Ich bin seit 4 Uhr auf den Beinen“, sagte die 63-Jährige kurz zuvor. Auch sie sei davon ausgegangen, dass es reibungslos funktioniert. Das ältere Ehepaar beschloss aufzugeben, nachdem zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr auf Klopfen reagiert wurde. Tür und Rollos blieben verschlossen.

Als die Tests dann gegen 13.30 Uhr begannen, hatte sich die Schlange von einst 20 Menschen bereits sichtlich gelichtet. Studentin Sophie hielt allerdings durch und kam als eine der ersten dran. „Wenn es dann alles klappt, ist es ja eine super Sache“, sagte sie, nachdem in ihrem Rachen und ihrer Nase Abstriche gemacht wurden. Das Ergebnis soll sie binnen 48 Stunden erhalten und muss so lange wieder in Quarantäne.

Warum es zu der Verzögerung kam, konnte die Pressestelle der Charité am Mittwoch nicht beantworten. Eine Sprecherin verwies an die FBB. „Es ist die Testphase und der Start, und es holpert“, sagte FBB-Sprecherin Sabine Deckwerth. Matthias Kuder, Sprecher für Wissenschaft und Forschung bei der ebenfalls involvierten Senatskanzlei, sagte, dass der Tag noch ausgewertet werde.

Es habe nach ersten Erkenntnissen Netzwerkschwierigkeiten gegeben, die alles ausgebremst hätten. Er bat dabei um Verständnis für das Personal vor Ort. „Es war aufgrund der technischen Voraussetzung eine schwierige Situation, und die Mitarbeitenden waren unter Hochdruck dabei, diese Schwierigkeiten zu beheben.“

Tests in Schönefeld sollen am Freitag starten

Am Flughafen Schönefeld sind freiwillige, kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten erst ab Freitag im Terminalbereich L geplant, teilte die FBB am Abend mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt angekündigt, dass sie verpflichtend werden sollen. Das in Tegel errichtete Provisorium soll dann einer dauerhaften Lösung weichen. „Wir bereiten das Terminal D vor“, so FBB-Sprecherin Deckwerth. Dort sei wesentlich mehr Platz.

Das Angebot der Gratis-Tests an den Flughäfen richtet sich nur an Menschen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren und keine Covid-19-Symptome aufweisen. Diese Gebiete werden vom Robert-Koch-Institut definiert. Zentrales Kriterium ist dabei, ob es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat