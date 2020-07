Trockenheit Klimanotstand in Berlins Wäldern: Mehr Personal gefordert

Berlin. Seit Jahrtausenden schon ist die Buche in Deutschland heimisch. Nun leidet aber auch diese alteingesessene Baumart neben den ohnehin schon anfälligen Beständen der Fichten und Kiefern zunehmend unter ausgetrockneten Böden und Pilzbefall. „Auch wenn zuletzt mehr Regen fiel als in den Vorjahren, bleibt die Lage für die Bäume dramatisch“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG BAU Berlin, Christian Stephan, dazu.

Die IG Bau warnt davor, dass immer größere Teile des Berliner Baumbestandes Dürren, Stürmen und Schädlingen zum Opfer fallen könnten. Deswegen müsse mit mehr Personal aktiv für den klimagerechten Umbau der Wälder gesorgt werden. So sollten auch unbedingt 22 Forstwirtstellen erhalten bleiben, die einem alten Beschluss aus der Berliner Sparzeit zufolge künftig eigentlich hatten wegfallen sollen. „Der Senat hat zusätzlich angekündigt, rund 20 neue Stellen in den Berliner Forsten zu schaffen. Auch die Berufsausbildung wird ausgebaut. Damit steht Berlin im Ländervergleich gut da, doch angesichts des Ausmaßes der Waldschäden muss noch mehr passieren“, so Stephan.

Mischwälder und resistente Baumarten Teil der Lösung

Dass die Schäden in der Tat immens sind, verdeutlicht eine Untersuchung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Demnach dürften in Berlin 2018 bis 2020 insgesamt 700 Kubikmeter Schadholz anfallen. Extreme Wetterlagen und Schädlinge wie der Meißenkäfer werden zudem bis Jahresende eine Waldfläche von rund 25 Hektar vernichtet haben. Neben der Aufstockung des Personals fordert Stephan daher, zusätzliche Mischwälder anzulegen und resistente Baumarten anzupflanzen. „Das aber ist eine Mammutaufgabe, für die es viel mehr Förster und Forstwirte braucht als bislang. Betriebe sollten deshalb auch mehr ausbilden und Azubis übernehmen“, betont er.

Laut der letzten Bundeswaldinventur machen Nadelbäume drei Viertel der rund eine Million Hektar Wald in Berlin und Brandenburg aus.