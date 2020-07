Viele Wolken zum Wochenbeginn: Es bleibt warm

Berlin. Am Montag soll es in Berlin und Brandenburg bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad stark bewölkt werden. Die Meteorologen erwarten aber kaum Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DIW) am Montag mitteilte. Am Dienstag soll es bewölkt und trocken bleiben, bei Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad. Im Norden Brandenburgs kann es dann einige Schauer geben.

Laut Wetterdienst kühlt es dann am Mittwoch wieder etwas ab, die Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Bei meist mäßigem Westwind könne es am Mittag und Nachmittag einzelne Windböen geben, hieß es.