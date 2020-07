Saisonvorbereitung: Hertha BSC und Union Berlin starten

Berlin. Die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten starten an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Hertha BSC wird zunächst hinter verschlossenen Türen Leistungstests absolvieren, ehe Trainer Bruno Labbadia seine Profis am Dienstag zur ersten Übungseinheit nach der Sommerpause auf den Platz bittet. Beim 1. FC Union stehen am Montag ebenfalls vor allem Tests und Untersuchungen an. Die Eisernen werden am Donnerstag ins brandenburgische Bad Saarow in viertägiges Trainingslager reisen. Das zweite ist vom 17. bis 25. August im bayerischen Bad Wörishofen vorgesehen. Hertha will die komplette Vorbereitung in Berlin bestreiten. Die Fußball-Bundesliga startet am 18. September.

( dpa )