Berlin. Eine 50-jährige Frau soll am Samstag in Berlin ihre Wohnung in Brand gesetzt haben. Ein Passant habe gegen Mittag das Feuer in dem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der bereits die Haussubstanz angegriffen hatte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei nahm in unmittelbarer Nähe schließlich die 50-jährige Wohnungsinhaberin fest.

( dpa )