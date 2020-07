Gerichtskosten nur per Überweisungsträger zahlbar

Wer in Berlin eine Klage einreicht, erhält wenig später per Post etwas, das die meisten mittlerweile nicht mehr allzu häufig in den Händen halten dürften: einen Überweisungsträger. Mit den dortigen Angaben teilt das Gericht Klägern mit, welche Kosten sie zu welchem Aktenzeichen einzahlen müssen. Erst wenn diese bei der Justizkasse eingegangen sind, wird die Klage selbst an den Beklagten zugestellt – nicht selten sind bis dahin bereits mehrere Wochen vergangen. Eine effizientere Zahlungsmöglichkeit per Lastschrifteinzug steht Prozessbeteiligten in vielen Fällen auch Mitte 2020 noch nicht zur Verfügung, obwohl dies längst hätte passieren sollen.

