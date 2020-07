Der Berliner Senat unterstützt mit insgesamt 80 Millionen Euro Digitalisierungsprojekte in Unternehmen

Neues Förderprogramm Senat fördert digitalen Wandel in Berliner Firmen

Berlin. Das Land Berlin will mit der Digitalprämie Digitalisierungsprojekte der Berliner Wirtschaft unterstützen. Ein entsprechendes Förderprogramm ist am vergangenen Dienstag vom Senat verabschiedet worden. Derzeit würden die Förderrichtlinie und eine elektronisches Antragsverfahren erarbeitet, teilte eine Sprecherin der Wirtschaftsverwaltung mit. Erste Anträge sollen aber voraussichtlich erst ab Oktober gestellt werden können. Sie nannte erstmals auch konkrete Details zum mit 80 Millionen Euro gut gefüllten Fördertopf. Unterstützt werden demnach sowohl Berliner Soloselbstständige als auch kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten. Pro Antragsteller können bis zu 17.000 Euro Zuschüsse fließen. Das Geld kann für Investitionsvorhaben in den Bereichen Software und Hardware oder auch für Qualifizierungsmaßnahmen zur Erhöhung der digitalen Kompetenz der Beschäftigten verwendet werden.