Passagiere stehen am Flughafen Berlin-Tegel vor der Sicherheitskontrolle Schlange.

Der Sicherheitskoordinator der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH erklärt die Coronamaßnahmen am Flughafen Tegel.

Sicherheit hat Vorrang Flughafen Tegel: Fliegen in Zeiten von Corona

Berlin. Für den Sommer hatten viele Berliner Reisepläne. Mit dem Flieger nach Mallorca, auf die griechischen Inseln oder an die türkische Küste. Doch mit dem näher rückenden Abflugtermin kamen die Zweifel, ob eine Flugreise in Zeiten von Corona möglicherweise doch nicht so ratsam ist. Für die vorsichtigen Berliner ist eine Flugreise aktuell ein völlig absurder Gedanke, andere wiederum vertreten den Standpunkt: „Ich muss hier raus und jetzt erst recht.“