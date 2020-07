Richard Gamp neuer Landesschülersprecher. In seiner Amtszeit möchte er Themen anpacken wie, Schulneubau und Digitalisierung.

Reinickendorf. Kein Präsenzunterricht in der Schule, keine optimale Klausurvorbereitung und auch die Betreuung seitens der Lehrer war, fragt man Schüler, in den vergangenen Monaten ausbaufähig: Kinder und Jugendliche hatten es durch das kursierende Virus nicht leicht. Aber die Corona-Krise hatte auch was Gutes, sagt der neue Landesschülersprecher Richard Gamp.