Hunde bissen 2019 in Berlin häufiger zu

Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 571 Menschen von einem Hund verletzt und weitere 118 angesprungen. Das geht aus der noch nicht veröffentlichten Hundebiss-Statistik des Senats hervor, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. Die Gesamtzahl der Attacken von 689 liegt damit leicht über der des Vorjahres von 625 und deutlich über dem Durchschnittswert der vier Vorjahre (602). Die auch für Tierschutz zuständige Senatsjustizverwaltung erhebt die Zahlen seit 2015. Erstmals wurde jetzt aber auch nach dem Grad der Attacke unterschieden. Neben den Fällen reinen Anspringens finden sich 500, in denen der Angegriffene leicht, und 71, in denen er schwer verletzt wurde.

Die meisten Angriffe gingen mit 214 wie bereits in den Vorjahren von Mischlingen aus. Unter den Rassehunden biss mit Abstand der Deutsche Schäferhund am häufigsten zu und verletzte dadurch sechs Menschen leicht und 47 schwer. 16 Mal wurde jemand angesprungen. Der Schäferhund gehört dabei nicht zu den sogenannten Listenhunden – also als Tiere potenziell gefährlich eingestufter Rassen.

Jedes der 16 Bundesländer hat seine eigene Aufstellung. In Berlin werden seit September 2016 nur noch Bullterrier, Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier sowie ihre Kreuzungen als gefährlich eingestuft und dürfen nur mit Auflagen geführt werden. Listenhunde verletzten im vergangenen Jahr in Berlin acht Menschen schwer und 32 leicht. Weitere vier Personen wurden angesprungen. Bei 44 Attacken macht das nur einen Bruchteil aller Fälle aus.

In Berlin gibt es mehr als 111.000 Hunde

„Die Statistik dient in erster Linie dazu, einen Überblick über das Beißverhalten der einzelnen Hunderassen in Berlin zu erhalten“, sagt Michael Reis, Sprecher der Senatsjustizverwaltung. Allerdings kann man daraus nichts über die Gefährlichkeit einzelner Rassen ableiten, da keine Zahlen zu ihrer Häufigkeit vorliegen. Die Senatsfinanzverwaltung erfasst lediglich, wie viele Hunde in Berlin bei den Finanzämtern gemeldet wurden. Zum 31. Dezember 2019 waren es demnach 111.024 Tiere. Die Rassen würden aber nicht statistisch erfasst, „da diese Angaben zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens nicht erforderlich sind“, sagt Sprecherin Eva Henkel. Möglicherweise tauchen Schäferhunde in der Statistik allein deshalb deutlich häufiger auf als alle Listenhunde zusammen, weil es schlicht mehr von ihnen in Berlin gibt.

Bei der Anmeldung muss ein Halter die Hunderasse jedoch angeben. Dass das nicht ausgewertet wird, kann Annette Rost, Sprecherin des Berliner Tierschutzvereins, nicht verstehen. „Wenn man die Daten hat, kann daraus doch auch eine valide Statistik erstellt werden.“ Dann ließe sich auch eine These überprüfen, die bislang lediglich naheliege: Dass die Zahl der Listenhunde im vom Tierschutzverein betriebenen Tierheim deutlich überproportional ist. So waren laut Rost von den im Schnitt 264 Hunden, die 2019 zeitgleich im Tierheim waren, 44 Listenhunde – ein Anteil von fast 17 Prozent.

Bei Listenhunden reichen geringe Vergehen aus

Das liege aber nicht zwangsläufig am Tier, so Rost weiter. „Bei Listenhunden reichen geringere Vergehen dafür, dass sie vom Veterinäramt entzogen werden.“ Oft genüge etwa, dass der Halter nicht die in diesem Fall notwendige Genehmigung vom Vermieter hat. Ist ein solches Tier erst einmal im Heim, sei es deutlich schwerer, wieder ein Zuhause für es zu finden. Die Berliner Gesetzgebung erschwere es, in Brandenburg sei die Haltung von Listenhunden gänzlich verboten. „Die Tiere sollten individuell geprüft und nicht auf Grundlage ihrer Rasse beurteilt werden“, sagt Rost. „In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist die Vermittlung aufgrund einer anderen Gesetzgebung deutlich einfacher.“

Rost plädiert auch für einen Hundeführerschein und Sachkenntnis bei den Haltern. „Es geht schließlich um ein Leben, für das man Verantwortung übernimmt.“

Wie verantwortungslos manche Menschen mit ihren Tieren umgehen, zeigt ein Vorfall aus Neukölln aus der vergangenen Woche. Ein mutmaßliches Räuberduo hetzte seinen Mischlingshund nach einem bemerkten Taschendiebstahl zunächst auf das Opfer und dann bei der Festnahme auf Polizisten. Ein Beamter erschoss den Vierbeiner. Allerdings sind Vorfälle wie dieser in Berlin absolut selten.

Polizei erschoss zwischen 2017 und 2019 nur einen angreifenden Hund

Zwar sterben immer wieder Tiere durch Polizeikugeln. Meist geht es laut eines Sprechers aber darum, sie nach einem Unfall von ihrem Leiden zu erlösen. Unter den 174 erschossenen Tieren in den Jahren 2017 bis 2019 seien nur vier Hunde gewesen, wovon nur einer im Vorfeld angriff.