Landtagsabgeordneter Baier will aus SPD austreten

Blankenfelde-Mahlow. Der SPD-Landtagsabgeordnete und Flughafenkritiker Ortwin Baier will aus Frust über die Politik seiner Partei zum Flughafen BER aus Partei und Fraktion austreten. Das kündigte der frühere Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow am Freitag in einer Erklärung an. Er warf seiner Partei in der Regierung mit Blick auf Flughafenanwohner vor: "Die SPD-Landesregierung hat stets Politik gegen diese Schwerstbetroffenen gemacht." Seine Entscheidung macht er nach eigenen Angaben auch daran fest, dass die SPD in der Gemeindevertretung am Donnerstag gegen eine Klage gegen bestimmte nächtliche Starts am BER gestimmt habe. Wenn er die SPD-Fraktion verlässt, hätte die Kenia-Koalition nur noch eine Mehrheit von 49 der 88 Abgeordneten.

( dpa )