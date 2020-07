Hertha BSC präsentiert neue Bundesliga-Trikots

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Trikots für die neue Saison präsentiert. Die Designs "vereinen die 128-jährige Geschichte des Hauptstadtclubs und den modernen Lifestyle der pulsierenden Metropole Berlins", hieß es in einer Pressemitteilung am Freitag. Das neue traditionell blau-weiß gestreifte Heimtrikot wird in der kommenden Spielzeit von einem zusätzlichen schwarzen Streifen abgerundet. Die Rückenbeflockung wird schwarz, Hosen und Stutzen werden klassisch weiß sein.

Auswärts läuft die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia, die am Montag in die Vorbereitung startet und am Dienstag erstmals gemeinsam trainiert, zukünftig in einem blau-schwarzen Jersey auf, dessen Muster an die Splash-Art-Technik erinnern soll. Der Rücken wird mit weißen Nummern und darunter mit dem Schriftzug Berlin versehen sein. Zum Auswärts-Kit gehören Schwarze Hosen und schwarze Stutzen.