Corona-Tests an Berliner Flughäfen ab kommender Woche

Berlin. Reiserückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiete eingestuften Ländern sollen an den Berliner Flughäfen voraussichtlich ab der kommenden Woche auf das Coronavirus getestet werden. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag an. „Wir sind schon seit vergangener Woche im Gespräch mit der Charité und der Flughafengesellschaft und koordinieren aktuell, wie, wo und ab wann wir die Teststellen für die Rückkehrer aus RKI-Risikoländern in Tegel und Schönefeld installieren“, sagte der Politiker. „Unser Ziel ist es, dass wir zu Beginn der kommenden Woche dort Covid-19-Teststellen anbieten können.“

In Arbeit ist derzeit noch, wie Tests an den Flughäfen ablaufen könnten. Spezialisten der Charité haben sich bereits die örtlichen Gegebenheiten an den Airports angeschaut, hieß es aus Senatskreisen. Auch die Flughafengesellschaft habe bereits grünes Licht mit Blick auf dafür notwendige Räumlichkeiten gegeben. Unklar ist noch, wie viele Test-Kapazitäten das Land an den beiden Flughäfen zunächst vorhalten will.

Umgang mit Auto-, Bahn- und und Schiffsreisenden

Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen bundesweit an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Ein Gesamtpaket zum Umgang mit Rückkehrern wollen die Minister an diesem Freitag beschließen. Zu Risikoländern zählen derzeit unter anderem die Türkei, Ägypten, die Dominikanische Republik, Südafrika und auch die USA. Bisher müssen Menschen, die aus den stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das Land Brandenburg teilte am Donnerstag mit, dass es noch viele offene Fragen gebe. So sei ungeklärt, wie mit Auto-, Bahn- und Schiffsreisenden umgegangen werde, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten geht es nicht nur um den Flugverkehr.“

Die Berliner Gesundheitsverwaltung erklärte in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), dass sich auch symptomfreie Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten mit Wohnsitz in Berlin kostenfrei in den Berliner Vertragsarztpraxen testen lassen könnten. Eine kurz vor dem Abschluss stehende Vereinbarung sieht vor, dass alle Arztpraxen, die dazu bereit seien, Anlaufstellen für diese Personen sein könnten, hieß es. Damit seien aber nicht die 30 Covid-19-Praxen in Berlin gemeint, die weiter als Anlaufstation für Menschen dienen sollen, die Symptome zeigen und bei denen ein konkreter Verdacht auf Covid-19 besteht.

Symptomfreie Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten sollen sich für einen Test telefonisch anmelden. Die Tests sind für die Patienten kostenlos. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass Reisende aus Ländern mit hohem Covid-19-Risiko das Virus nach Deutschland mitbringen. Das gilt es einzudämmen“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hatte die Tests an Flughäfen zuvor scharf kritisiert. „Fachlich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte der Mediziner, der als Amtsarzt für den Bezirk Reinickendorf mit dem Flughafen Tegel zuständig ist. „Diese Testung schafft es nicht, Sicherheit herzustellen.“ Larscheid verwies darauf, dass die angestrebten Tests eine Momentaufnahme seien. Theoretisch müssten die Menschen über Tage und Wochen mehrfach getestet werden.