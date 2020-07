Wieder erhöhte Waldbrandgefahr in Brandenburg erwartet

Potsdam. Trotz des wechselhaften Sommerwetters wird in Brandenburg wieder erhöhte Waldbrandgefahr erwartet. Am Freitag müsse die Warnstufe in 9 der 14 Landkreisen voraussichtlich wieder auf die zweithöchste Stufe vier hochgesetzt werden", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Donnerstag und verwies auf den Deutschen Wetterdienst mit einer Prognose zu geringerer Luftfeuchtigkeit.

In diesem Jahr habe es seit Beginn der Waldbrandsaison im März bereits mehr als 200 Brände gegeben, berichtete Engel. Allerdings sei mit 105 Hektar bislang eine verhältnismäßig geringe Fläche betroffen. "Nur bei dem Wald- und Moorbrand bei Plessa (Elbe-Elster) Ende Mai waren es gleich 80 Hektar." Insgesamt bewähre sich das Brandenburger Früherkennungssystem. "Wenn man die Feuer rasch bemerkt, kann man sie klein halten", erläuterte Engel.

Im Vorjahr hatten Brände in Brandenburg insgesamt 1350 Hektar Wald vernichtet; landesweit brannte es 414 Mal; 2018 zählte das Ministerium 512 Waldbrände auf insgesamt 1674 Hektar.