Flixtrain nimmt Betrieb mit neuen Zügen wieder auf

Flixtrain fährt seit Donnerstag wieder zwischen Berlin und Köln. Die Züge wurden in der Corona-Pause runderneuert.

Berliner Zugreisende haben von nun an eine Alternative mehr auf der Schiene. Seit Donnerstag fahren die Züge des Anbieters Flixtrain wieder zwischen Berlin und Köln. Gegen Mittag traf die erste giftgrüne Lokomotive, die morgens in der Rheinmetropole gestartet war, in der Hauptstadt ein. Es ist die erste Ankunft seit Monaten gewesen. Der private Bahnbetreiber hatte den Betrieb wegen der Corona-Pandemie Mitte März eingestellt. Seither fuhren keine Züge mehr.