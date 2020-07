Neues Einsatztrainingszentrum der Polizei eröffnet 2021

Berlin. Das neue Einsatztrainingszentrum der Berliner Polizei im Bezirk Steglitz soll in gut einem Jahr eingeweiht werden. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt in der Gallwitzallee, bei dem am Donnerstag das Richtfest anstand, betragen 28,7 Millionen Euro, wie die Senatsverwaltung für Inneres mitteilte. Die Eröffnung ist für den Spätsommer oder Herbst 2021 vorgesehen. Es ist eins von fünf geplanten Einsatztrainingszentren, von denen jedes über eine Raumschießanlage, eine Lasersimulationsanlage, Lehr-, Sport- und Trainingsräume sowie einen Außenbereich mit Übungsflächen und Sportplatz verfügen soll.

Im Trainingszentrum in der Gallwitzallee können künftig gleichzeitig bis zu 48 Polizisten innerhalb von acht Stunden trainiert, unterrichtet und auf dem Schießstand fortgebildet werden. Ältere Schießstände der Berliner Polizei waren wegen gesundheitsgefährdender Stoffe in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Nachdem etliche im Jahr 2013 wegen baulicher Mängel geschlossen wurden, konnte die Polizei nach Angaben der Innenverwaltung nur noch wenige eigene Schießstätten weiter nutzen.