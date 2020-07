Berlin ist am Montag erneut von teils heftigen Regenfällen getroffen worden. Für Meteorologen kein Anlass zur Sorge.

Wetter Unwetter in Berlin: Für Meterologen „ganz normaler Sommer“

Heftige Gewitter mit Sturmböen im Berliner Norden, Unwetterwarnungen für den Süden Brandenburgs und die Uckermark: Was derzeit an heftigen Regenfällen begleitet von Stürmen daherkommt, ist laut Meteorologen nicht ungewöhnlich. Ganz im Gegenteil: „Es ist wieder mal ein ganz normaler Sommer“, sagte Arne Reusch, Meteorologe bei der Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stahnsdorf.