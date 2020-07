Nach Corona-Lockerung nur wenige Besucher in Fitnessstudios

Viele Sportler sind trotz Hygieneregeln unsicher. Der Betrieb in Kursen und an Geräten läuft derzeit in Berlin nur langsam an.

Fitnesstrainer Prosper Tientcheu Makwagna macht sich große Sorgen: Obwohl wieder in den Fitnessstudios trainiert werden darf, stehen die meisten Trainingsgeräte in seinem Studio Prosper in Charlottenburg noch weitestgehend still. Rund 90 Prozent seiner Kunden würden derzeit wegen Corona auf den Sport im Studio verzichten, sagt Makwagna. „Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht mehr, wie es überhaupt noch weitergehen soll.“