Anwohner können mit Bewässerungssäcken Bäume wässern

In Friedrichshain-Kreuzberg können Anwohner Bewässerungssäcke für Bäume ausleihen. Was dahintersteckt.

Die Blätter an der Baumkrone der Birke sind eingerollt. Wäre es ein regenreiches Jahr, wären sie oval und grün. Aber es ist trocken. Seit rund drei Jahren fällt zu wenig Regen, auch auf eine Grünfläche in Friedrichshain hinter dem Großhandel Metro. Die Böden sind in den tieferen Schichten nahezu ausgedorrt. Der Wasservorrat reicht nicht mehr aus, um das Nass bis ganz oben in die Baumkrone zu pumpen. Viele der rund 42.000 Bäume im Bezirk leiden unter den derzeitigen Bedingungen. Deshalb sollen die Friedrichshainer selbst gießen. Das Bezirksamt stellt dafür Bewässerungssäcke zur Verfügung, die Anwohner ausleihen können.