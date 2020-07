Ein Impfstoff könnte dazu beitragen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. (Symbolbild)

Neue Abstandsregeln gelten in Restaurants. Mannschafts- und Kontaktsportarten sind unter Auflagen wieder erlaubt.

Berlin. Die bisher wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln für Gaststätten und Sportvereine in Berlin werden ab dem kommenden Wochenende gelockert. Die Chöre müssen sich dagegen wohl noch etwas gedulden, während die Clubs in der Hauptstand auch weiterhin geschlossen bleiben müssen. Darauf hat sich der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt.