Berlins Barbetreiber protestieren vor dem Roten Rathaus

Chansonnier Tim Fischer singt am Dienstag vor dem Roten Rathaus. Die Initiative „Bars of Berlin“ rief die Berliner Politik mit einer Protestaktion zu mehr Unterstützung des Berliner Nachtlebens auf.

Es geht um Existenzen und Berlins Nachtleben: Die Schöneberger Initiative „Bars of Berlin“ fordert von der Politik ein Zeichen der Solidarität.

Berlin. „Wenn die Bars sterben, stirbt das freie, weltoffene Berlin.“ Der Ernst der Lage braucht nur ein einziges Transparent. Weil das Berliner Nachtleben, die Bars und Clubs, noch immer besonders unter der Corona-Krise leiden und Gefahr laufen, endgültig zu verschwinden, sind Mitglieder der im April gegründeten Initiative „Bars of Berlin“ am Dienstagmittag vor dem Roten Rathaus in Mitte zu einer Protestaktion zusammengekommen. Gerade für die vielen kleinen Läden lohnt sich eine Wiedereröffnung, die seit Anfang Juni wieder möglich ist, unter den hohen Auflagen und Abstandsregeln nicht.

„Bars of Berlin“ – Wir machen Berlin sexy. Ohne uns ist Berlin nur noch arm“, steht auf diesem Transparent.

Deshalb bleiben sie geschlossen. Sie alle kämpfen mit Umsatzeinbrüchen. Vor dem Rathaus forderten Betroffene – wegen Corona kam bewusst nur eine kleine Gruppe zum Platz an der Rathausstraße –, dass die Politik mit ihnen zusammen an Lösungen arbeiten solle. Gekommen waren Betreiber von Marietta, Zum schmutzigen Hobby oder Goldrausch. Musikalisch unterstützt wurden sie von den beiden Berliner Künstlern Tim Fischer und Ades Zabel.