Stern und Kreis verklagt den Senat

Das Unternehmen will die Abstandsregeln an Deck seiner Flotte außer Kraft setzen. Ähnliches gilt schon in Brandenburg.

Berlin. Die größte Personenschifffahrtsrederei in der deutschen Hauptstadt zieht gegen das Land Berlin vor Gericht. Wie Stern-und-Kreis-Geschäftsführer Andreas Behrens der Berliner Morgenpost am Dienstag mitteilte, habe das Unternehmen bereits in der vergangenen Woche einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Das Schifffahrtsunternehmen will so erreichen, dass bislang geltende Abstandsregeln an Bord seiner Schiffe aufgehoben werden. Laut Corona-Verordnung des Senats müssen auch an Deck der Ausflugsboote Personen aus unterschiedlichen Haushalten einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.