Knapp 500 Jobs im Modellprojekt zum Soli-Grundeinkommen

Berlin. Rund ein Jahr nach dem Start eines Modellprojekts zum solidarischen Grundeinkommen in Berlin haben 492 Arbeitslose dadurch eine Arbeit gefunden. Die Betreffenden nahmen unterschiedlichste sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich auf, wie die Sozialverwaltung am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Trotz einer längeren Startphase und Verzögerungen bei der Stellenbesetzung wegen der Corona-Pandemie bleibe es beim Ziel, bis Jahresende 1000 Stellen zu besetzen.

Das bundesweit einmalige Projekt war Anfang August 2019 mit der Unterzeichnung der ersten Arbeitsverträge gestartet. Idee ist, Arbeitslosen eine reguläre Tätigkeit zu finanzieren, anstatt sie in Hartz IV abrutschen zu lassen. Mehr als 200 Arbeitgeber aus dem privaten wie öffentlichen Bereich meldeten Stellen. Die Menschen arbeiten etwa als Kita- oder Schulhelfer, unterstützen Obdachlose, sind in der Umweltbildung, bei den Verkehrsbetrieben oder als Quartiershelfer in kommunalen Wohnungsgesellschaften tätig. Demnächst soll der Kulturbereich als weiteres Einsatzfeld dazukommen.

Das Projekt Solidarisches Grundeinkommen wird allein vom Land finanziert und läuft zunächst fünf Jahre. Die Teilnehmer sollen aber Aussicht auf eine dauerhafte Beschäftigung haben.