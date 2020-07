Neukölln sucht neuen Namen für Wissmannstraße

Neukölln. Was die Mohrenstraße für den Bezirk Mitte ist, ist die Wissmannstraße für Neukölln. In beiden Fällen sind Bürger der Meinung: Der Name muss weg. Gilt die Mohrenstraße vielen als rassistisch, so wird die Wissmannstraße als Erniedrigung für Menschen aus ehemaligen Kolonialgebieten angesehen.

Neuköllns Bezirksverordnetenversammlung hat den Beschluss auch schon offiziell gefasst: Die Wissmannstraße, die seit 1890 so heißt, wird definitiv umbenannt. Im Frühjahr 2021 werden die Schilder gewechselt. Fehlt nur noch ein neuer Name – und darüber soll jetzt eine Jury entscheiden.

Umstritten ist die Wissmannstraße schon seit 2006. So lange setzen sich insbesondere die Grünen, aber auch Aktivisten verschiedener Bündnisse wie „Decolonize Berlin“ und die SPD für eine Umbenennung ein. Vor allem mit der aktuellen „Black lives matter“-Bewegung sei nun eine „unheimliche Dynamik“ in die Sache gekommen, stellt Grünen-Fraktionschef Bernd Szczepanski fest.

Auf Anwohner kommt bürokratischer Aufwand zu

Auf die Anwohner in Neukölln kommt damit allerdings bürokratischer Aufwand zu. Ausweise und Pässe müssen geändert werden, Banken, Versicherungen, Institutionen müssen informiert werden. Toll findet das nicht jeder. Ein Kioskmitarbeiter vor Ort beklagt etwa: „Dadurch haben wir einen Haufen Probleme.“

Zum Hintergrund: Namensgeber Hermann von Wissmann gilt heute vielen als Verbrecher. Er verdiene es nicht, dass eine Straße nach ihm benannt ist, sind sich viele Lokalpolitiker einig. Eine Aufarbeitung der Person Wissmann, an der mehrere Historiker beteiligt waren, untermauert das. Der deutsche Gouverneur (1853 bis 1905) war als Kolonialbeamter für brutale Verbrechen an tausenden Menschen in damals Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda) verantwortlich. Wissmanns Kriegsführung sei selbst von anderen Kolonialoffizieren als „äußerst barbarisch“ beschrieben worden, informiert dazu auch das Bezirksamt Neukölln.

Doch wie soll die rund 500 Meter lange, kopfsteingepflasterte Straße in Zukunft heißen? Noch bis Sonntag, 26. Juli, sind alle Neuköllner aufgerufen, dem Bezirksamt Vorschläge zu schicken. Die Beteiligung ist bislang höchst lebhaft: Mehr als 300 Vorschläge sind bereits eingegangen. Seit rund zwei Wochen läuft das Beteiligungsverfahren.

Stadträtin hat Verständnis für Bürger, die sich ärgern

Darüber freut sich auch Bildungsstadträtin Karin Korte (SPD). „Das spricht dafür, dass die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit auf ein breites Echo in der Neuköllner Zivilgesellschaft stößt.“ Ihr sei es wichtig, sagt sie, dass die Anwohner in den Prozess der Umbenennung mit einbezogen würden. Indes räumt sie ein: „Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass Bürger sich über die nun einmal notwendigen bürokratischen Unannehmlichkeiten ärgern, die nach der Umbenennung auf sie zu kommen.“ Den Gang ins Bürgeramt könne sie leider niemandem ersparen.

Doch Korte macht Mut: Den Wissmannstraßenbewohnern sollen für die Umschreibung der Personaldokumente spezielle Zeitfenster angeboten werden, um längere Wartezeiten zu vermeiden, verspricht sie. „Ohne große Formalitäten“ soll das dann klappen, wünscht sich auch der Bezirksverordnete Szczepanski. Er gibt aber auch zu bedenken: „Auch die Postleitzahlen mussten einmal geändert werden. Oder vor ein paar Jahren die Umstellung auf IBAN und BIC – und da gab es auch keinen großen Aufschrei. Das hier ist eine Notwendigkeit. Gerade in einem multikulturellen Bezirk wie Neukölln können wir solche Straßennamen nicht länger dulden.“

Anwohner können sich noch für die Jury bewerben

Über alle Vorschläge urteilt eine Jury. Wer darin sitzt, verrät das Bezirksamt noch nicht – damit es keine Versuche gibt, die Personen im Vorfeld zu beeinflussen, begründet Pressesprecherin Bärbel Ruben. Bisher sind fünf Jurymitglieder vorgesehen – zwei Historiker, zwei Personen aus den postkolonialen Initiativen und ein Bürgervertreter, so Ruben. Da sich mittlerweile aber schon zehn Bürger aus der Wissmannstraße beworben hätten, werde man die Jury eventuell noch erweitern. Anwohner können sich dafür noch bis zum 26. Juli per Mail bewerben an: alla.kaiser@bezirksamt-neukoelln.de.

Warum reicht keine Info-Tafel aus, warum muss unbedingt die Straße umbenannt werden? Weil Wissmann auch nach Angaben des Bezirksamtes an Massakern gegen die afrikanische Bevölkerung beteiligt war, so die Begründung. Mit einer bloßen Stele, die Informationen über den historischen Hintergrund aufliste, sei es an dieser Stelle einfach nicht getan, meint Szczepanski – auch wenn man damit Geschichte aus dem Straßenbild entferne. „Ein Straßenname ist ja immer mit einer Ehre für den Namensgeber verbunden“, sagt er. Und für Menschen aus afrikanischen Ländern, mit denen er gesprochen habe, seien Kolonialfeldherren wie Wissmann „der Inbegriff des Verbrechens und der Gewalt gegen ihre Bevölkerung und sie wollen nicht glauben, dass man so jemanden ehrt, indem man eine Straße nach ihm benennt.“

Wie wäre es denn mit „Café-Dem-Straße“?

Welcher neue Name kommt infrage? „Wir wünschen uns eine Frau, möglichst eine Widerstandskämpferin gegen den deutschen Kolonialismus“, sagt Szczepanski. Ziel sei, die Perspektive der Erinnerung auf diese Weise umzukehren. Das Bezirksamt merkt an: Gesucht werde vorzugsweise eine Namensgeberin, die in Neukölln gelebt oder gewirkt und sich um den Bezirk verdient gemacht habe.

„Tja, wie wäre es denn mit Café-Dem-Straße?“ Diesen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag ruft Cemal Bay augenzwinkernd vom Tresen seines gleichnamigen Cafés in der Wissmannstraße 24. Seine Chefin, die Betreiberin, müsse nun zwar auch ihre Adressdaten ändern. „Aber wenn von dem Herrn Wissmann wirklich Verbrechen begangen wurden, finde ich das auch richtig“, sagt Cemal Bay.

Die Straße kann allerdings nur nach jemandem benannt werden, der schon tot ist – und darf auch nicht gleichlautend mit anderen Straßen in Berlin sein. „Wir müssen den neuen Namen auf jeden Fall ganz genau prüfen“, mahnt Szczepanski.

Bloß keine unschönen Namensdebatten

Er soll unstrittig sein und bloß keine unschönen Debatten auslösen wie jüngst bei der angedachten Umbenennung der U-Bahnstation Mohrenstraße. Hier hatten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als Ersatznamen Glinkastraße vorgeschlagen – und damit erneut Kritik ausgelöst. Der russische Komponist Glinka soll einen antisemitischen Hintergrund haben. Nun liegt die Diskussion auf Eis. In Neukölln soll sowas nicht passieren.

Der Bezirk ist übrigens geübt im Umbenennen: Im Februar wurden gerade erst zwei Straßen nach Polizisten benannt, die im Dienst getötet wurden. So wurde ein Stück der bisherigen Morusstraße zur Uwe-Lieschied-Straße, ein Teil der bisherigen Kopfstraße wurde zur Roland-Krüger-Straße.

Auch die Straße Woermannkehre für Umbenennung im Blick

Und es bleibt interessant. Die Grünen haben auch die Woermannkehre – eine Industriestraße nahe der Grenzallee – auf dem Zettel, wie Szczepanski berichtet. Denn Namensgeber Adolph Woermann, Reeder und Politiker, soll ebenfalls in koloniale Unterdrückung verwickelt sein. In der Straße gibt es jedoch keine Anwohner – nur drei Firmen. Mit einer davon, dem Medizintechnik-Hersteller Biotronik, habe es bislang einen sehr offenen Austausch gegeben, sagt Szczepanski.

Für die Firma hätte eine Umbenennung demnach gravierende Folgen. „Sie haben nachgewiesen, dass sie in dem Fall weltweit ihre Produkte nachzertifizieren müssten. Insgesamt könnte das zwei Millionen Euro kosten.“ Ein Riesenakt. „Darauf sollte man Rücksicht nehmen“, findet Szczepanski. Er könnte sich vorstellen, dort dann doch lieber auf eine Info-Stele zu setzen.

Und wie geht es nach dem 26. Juli in der Wissmannstraße weiter? Bei einer öffentlichen Veranstaltung im September wird die Jury die Vorschläge vorstellen und über den weiteren Prozess der Umbenennung informieren.