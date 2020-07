Protest der Barbetreiber: Tim Fischer singt vor dem Roten Rathaus in Mitte.

Corona-Krise "Bars of Berlin" protestieren vor dem Roten Rathaus

Berlin. Mit Musik hat die Schöneberger Initiative „Bars of Berlin“ am Dienstag vor dem Roten Rathaus in Mitte für mehr Unterstützung für das Berliner Nachtleben protestiert. Mittlerweile haben sich berlinweit 67 Bars angeschlossen, denn die Lokale, die unter Abstandsregeln und niedrigen Gästezahlen leiden, kämpfen um ihre Zukunft. Berliner Künstler wie Tim Fischer und Ades Zabel trugen mit Gesang zur Unterhaltung bei.